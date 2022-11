Štefančič Jr.: V nedeljo bo konec kratkega potovanja v srednji vek

Ob 18. uri so se v Ljubljani pred poslopjema radia in televizije Slovenija zbrali podpornice in podporniki novele zakona o RTV Slovenija, o katerem bo v nedeljo, 27. novembra, potekal referendum. Z jasnimi sporočili in glasbo opominjajo, zakaj se je nujno udeležiti referenduma in, kot so zapisali na fb strani dogodka, glasovati za javno in neodvisno RTV Slovenija.

Shod je z uvodnimi besedami »Tika taka, tika taka, srček na referendum čaka« otvorila radijska voditeljica Tatjana Pirc.

»Zbrali smo se, ker smo prepričani, da bo nedelja 27. november, novi dan zmage. Zbrali smo se za zmago neodvisnih kritičnih medijev, za zmago javne, kakovostne, profesionalne, pokončne in neodvisne radiotelevizije, je dejala Pirc in požela aplavz.

Legenda televizijskih ekranov Miša Molk je poetično opredelila razloge za shod: »Beseda je močno orožje, ampak ko smo besede pošiljali tja, čisto blizu nas, kakšno nadstropje višje, so se te besed posušile, raztrgale, našemile. Zato še vedno govorimo, ampak ne več njim, temveč tistim s posluhom do razumevanja, pomena in obstoja javnega radia in televizije. Na Kolodvorski smo, in naš javni zavod, največja kulturna ustanova, je postala kolodvor, kjer na vpadnici po najkrajši možni poti v osrednji informativni program vpadajo novi kadri, spet drugi ga zaradi nevzdržnih razmer zapuščajo.«

»Vsi, ki ste tukaj, ste se že odločili. Pravilno. Mi smo za, ampak potrebujemo 400.000 ljudi, ki bodo šli na referendum,« je poudarila profesorica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem Sandra Bašić-Hrvatin, ki je udeležence shoda pozvala, naj na referendum povabijo tudi svoje prijatelje in znance in jim povedo, zakaj je pomembno glasovati za.

Marcel Štefančič Jr., voditelj oddaje Studio City, ki jo je vodstvo TV Slovenija ukinilo, je dejal, da bo nedeljski referendum kot teleglasovanje. »Možnost imate, da izločite tiste, ki ji nočete več gledati. Vaš da pomeni, dost vas mamo, zato obkrožite za!« je pozval Štefančič Jr., ki je dejal, da se bo na referendumu odločalo tudi o tem, ali Studio City spada na javno televizijo ali ne. Iz množice na shodu so se ob njegovih besedah zaslišali vzkliki: »Jaa!«

»V nedeljo bo tega kratkega potovanja v srednji vek konec. Še vedno nas je jebeno več,« je svoj govor sklenil Štefančič Jr.

Imitator Jure Mastnak se je prelevil v filozofa Slavoja Žižka, ki je povlekel analogijo med RTV Slovenija in risanko Palček Smuk. »Za tako gosto meglo, da bi jo lahko rezal, mogoče pa še malo dlje, se skriva Radio televizija Slovenija. Čez dan je to čisto navadna medijska hiša, ko pa jo ponoči prekrije črna tema, se na RTV-ju začnejo dogajati čudno čudne reči ...«

Organizatorji shoda so Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Zavod za kulturo raznolikosti Open in Prijatelji kampanje RTV je Zakon. Na shodu z glasbenimi vložki sodelujejo številni glasbeniki: Vlado Kreslin, Zoran Predin, Boštjan Narat & Boštjan Gombač, Rudi Bučar, Fed Horses, Samo Budna, članice ŽPZ Kombinat ...

Glasove podpore noveli zakona so izrekle tudi druge vidne javne osebnosti, ki so se udeležile shoda, med njimi sta bila Rajmond Debevec in Roza.

Tudi Svet delavcev RTVS poziva k udeležbi na referendumu

Tudi Svet delavcev na RTV Slovenija je na današnji izredni seji soglasno podprl novelo zakona o RTVS, ker iz javnega servisa umika neposredni vpliv politike in povečuje delavsko participacijo. Zaposlene na zavodu in javnost je pozval k udeležbi na referendumu.

Svet delavcev je že pred razpisom referenduma generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha pozval, naj zagotovi dialog o noveli. Člani sveta so razočarani, ker notranje razprave o tako pomembni temi ni bilo in ker zaposleni niso imeli priložnosti sooblikovati stališča do novele. Namesto tega je generalni direktor enostransko kot fizična oseba vstopil v referendumsko kampanjo, v kateri nasprotuje noveli, so zapisali v svetu.

Svet delavcev je soglasno ugotovil, da generalni direktor v referendumski kampanji sodeluje netransparentno, saj ni jasno, kdaj nastopa kot generalni direktor in kdaj kot fizična oseba. Po mnenju sveta delavcev je nastalo tudi nasprotje interesov, saj ima generalni direktor osebni interes, da prepreči uveljavitev novele, ki ukinja njegovo delovno mesto in uvaja upravo.

Posledice angažmaja generalnega direktorja v kampanji se kažejo tudi v nesodelovanju s svetom delavcev in odložitvi pomembne seje programskega sveta o predlogu programsko-produkcijskega načrta za leto 2023, so prepričani v svetu.

Programski in nadzorni svet RTVS so pozvali, da ugotovita odgovornost generalnega direktorja in ukrepata v skladu s svojimi pristojnostmi. Direktor Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija, odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik in varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Marica Uršič Zupan pa naj utemeljeno odgovorijo na pritožbe javnosti o nestrokovnih in pristranskih referendumskih vsebinah na TVS.

Glede kadrovskih težav na ravni celotnega zavoda so ugotovili, da že ogrožajo delovanje posameznih enot. Generalno vodstvo so pozvali, da do prihodnje seje odgovori na konkretno problematiko, izpostavljeno na seji, tako denimo o produkciji Radia Slovenija in produkciji TVS.

Svet delavcev je še ocenil, da so objave notranjih in zunanjih razpisov netransparentne in da se vodstvo ne odziva na izražene kadrovske potrebe. Zahteval je pojasnila o opravljanju nalog v primeru v. d. urednika MMC, generalni direktor pa naj nemudoma imenuje odgovornega urednika v uredništvu MMC, pri čemer naj upošteva mnenje uredništva.

Na seji so nenazadnje ugotovili, da je generalni direktor prekršil participacijsko pogodbo, ker z organom soupravljanja ni izvedel skupnega posvetovanja o programsko-produkcijskem načrtu za leto 2023. Programski in nadzorni svet naj glede na njihov poziv še pred obravnavo načrta pozoveta generalnega direktorja, da opravi skupno posvetovanje s svetom delavcev.