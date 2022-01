V petek potrdili skoraj 15.000 primerov okužbe s koronavirusom

09.42 Tudi v petek število novo odkritih primerov visoko

V petek so ob 20.636 opravljenih PCR testih potrdili 14.878 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 72 odstotkov. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 160.899 aktivnih okužb. Gre za tretje najvišje število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom od začetka epidemije covida-19 v Sloveniji. Največ okužb na posamezen dan so doslej potrdili v torek, in sicer 17.491.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 7565. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.070, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 747. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 7633, kar je 361 več kot dan prej.

V petek so opravili tudi 108.899 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.260.758 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.209.834.

08.49 Zaradi zavračanja ukrepov se na daljavo izobražuje vse manj učencev

Delež učencev, ki se zaradi zavračanja ukrepov izobražujejo na daljavo, je od uvedbe samotestiranja v šolah novembra lani do danes padel s 3,61 na 0,84 odstotka. Nekateri starši pa še vedno vztrajajo in vlagajo tožbe proti šolam. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je seznanjeno z dvanajstimi takimi primeri.

Ob uvedbi samotestiranja na osnovnih šolah 17. novembra lani so temu ukrepu nasprotovali starši oziroma skrbniki 3,61 odstotka učenk in učencev. Delež učencev, ki se zaradi zavračanja ukrepov izobražujejo na daljavo, se po podatkih ministrstva konstantno zmanjšuje. V zadnjem tednu pouka v mesecu decembru je bilo takih 1,29 odstotka vseh učencev, v minulem tednu pa se zaradi zavračanja ukrepov izobražuje na daljavo manj kot odstotek osnovnošolske populacije oz. 0,84 odstotka, kar predstavlja 1625 učenk in učencev.

V skladu s smernicami zavoda za šolstvo se v času izobraževanja na daljavo učenčevo znanje preverja in utrjuje. Ko je znanje utrjeno in ustrezno preverjeno, učitelji učenca ocenijo v šoli skladno s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli.

08.14 V zadnjih dneh pomoč iščejo tudi z omikronom okuženi bolniki

Koronavirusno različico omikron morda podcenjujemo, je v petkovi izjavi dejal infektolog Janez Tomažič. Različica ima resda manjšo sposobnost povzročanja bolezni, a je ob tem zelo nalezljiva, zato se pogosto okužijo tudi posamezniki iz rizičnih skupin, ki se jim zaradi omikrona poslabša osnovno zdravstveno stanje. V zadnjih dneh pomoč v bolnišnici po besedah Tomažiča iščejo tudi z omikronom okuženi bolniki, ki so zboleli za pljučnico, in jih zdravijo v t. i. polintenzivnih enotah in opazujejo njihovo zdravstveno stanje.

Na vprašanje, če se bo zaradi različice omikron število bolnikov v enotah intenzivne terapije torej še povečevalo, je odgovoril, da gotovo, a ne v veliki meri. »Nove različice vedno pridejo v mlajšo skupino ljudi in se potem selijo v starejšo,« je pojasnil. Z omikronom se lahko okužijo tudi cepljeni proti covidu-19, tudi tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek. Zdravniki vseeno priporočajo cepljenje, saj ščiti pred morebitnim težjim potekom covida-19, je pojasnil. Cepiva, ki bodo prilagojena različici omikron, bodo po njegovih besedah na voljo v približno dveh do treh mesecih. Razvijajo se tudi cepiva, ki bodo temeljila na celični imunosti in bodo zato omogočala dolgotrajnejšo imunost, je dodal.

Po njegovi oceni je pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) še vedno smiseln, saj vrha petega vala epidemije covida-19 še nismo dosegli. Spomnil je, da so nekatere države vrh že dosegle, zato je v naslednjih dneh in tednih koristno spremljati njihovo in našo epidemiološko sliko.

Omikron je milejši kot prejšnje različice in povzroča manjšo smrtnost, vendar pa se zelo hitro širi in okuži več ljudi kot prejšnje različice. FOTO: Shutterstock

08.12 V ZDA omikron že terja več žrtev kot delta

Zaradi posledic okužbe z različico koronavirusa omikron, ki je zdaj prevladujoča v ZDA, dnevno že umre več Američanov, kot jih je za posledicami različice delta. Sedemdnevno povprečje smrti na dan je do četrtka znašalo 2267, na višku vala okužb z delto septembra lani pa je bilo najvišje sedemdnevno povprečje 2100 mrtvih na dan.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je doslej s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 74 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 882.000. Proti covidu-19 se je doslej cepilo 64 odstotkov prebivalcev ZDA ali skupaj 211 milijonov ljudi.

Omikron je milejši kot prejšnje različice in povzroča manjšo smrtnost, vendar pa se zelo hitro širi in okuži več ljudi kot prejšnje različice, zato je več hospitalizacij in smrti. ZDA se zato hitro bližajo milijonu umrlih zaradi covida-19. Doslej je 60 milijonov ameriških gospodinjstev pri vladi naročilo 240 milijonov domačih testov za koronavirus, vlada pa je razposlala tudi več deset milijonov zaščitnih mask N95. Oboje Američani dobijo zastonj.