Tonin: Potrebujemo odmik od državnega zdravstva

Kot izpostavljajo v NSi, je njihov fokus vzpostaviti močno gospodarstvo, zagotoviti dostopno zdravstvo ter ustvariti pogoje, ki bodo naklonjeni tako zaposlenim, družinam in tudi starejšim.

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, je napovedal usmerjenost v obnovljive vire energije in drugi blok nuklearne elektrarne. Zavzel se je tudi gradnjo manjših hidroelektrarn po rekah in vetrna polja. Janez Cigler Kralj, minister za delo, je izpostavil skrajšani delovni čas kot strukturni ukrep in zavzemanje za višje neto plače in dostojne pokojnine. Aleksander Reberšek, poslanec, je navedel, da je treba migracije nasloviti pri izvoru. Prisiljevanje pa da potrebuje jasna navodila in meje. Od ljudi, ki se vseeno priselijo, »pa pričakujejo, da ti ljudje spoznajo, sprejmejo in spoštujejo našo kulturo«. Kadrom, ki jih potrebujemo, bi vseeno morali pomagati pri zaposlovanju. Po njihovo je potrebna pametna politika – samo tam, kjer je to potrebno.

Da je za njih pomemben človek, dostojanstvo človeka od spočetja do naravne smrti, pa je povedala Iva Dimic, poslanka NSi, ter dodala, da so zato danes tu in da gredo za to na volitve.

Andrej Černigoj, poslanec, je napovedal, da se bodo zavzemali za okrepitev vojske in policije, ki bi moral pogosteje patruljirati. »Slovenija in Evropa bosta krščanski ali pa ju ne bo,« je navedel vodja poslancev NSi Jožef Horvat in ob tem dodal, da ne govori o religiji, ampak o političnih načelih.

Kandidirali bodo vsi aktualni ministri. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik stranke NSije v svojem nagovoru – tako kot tudi več govorcem pred njim – dodatknil vojne v Ukrajini, kjer je predlagal, da bi jo v Evropsko unijo sprejeli še preden bi izpolnjevala pogoje za to. Ponovil je, da je moralna dolžnost Slovenije, da Ukrajini pomaga.

Njihov program je označil za najboljši gospodarski program, saj da znajo ljudje bolje upravljati z denarjem kot država. Navedel je, da se bodo še naprej zavzemali za debirokratizacijo in manjšo energetsko odvisnost. Posebej je izpostavil problem slovenskega zdravstva, kjer po njegovem ni problem v denarju, pač pa organizaciji. Zato po njegovem potrebujemo odmik od državnega zdravstva. V javno zdravstvo bi vključili vse zdravstvene kapacitete, tudi zasebnike.

Tonin je izpostavil, da ima NSi dober program in ekipo, potrebujejo pa še samozavest. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V času epidemije po njegovo za to ni bil pravi čas, a zdaj naj bi nastopil tudi ta.

V svojem govoru se je dotaknil tudi stranke Levice in pri tem zatrdil, da je po njegovem mnenju ta program neustaven in škodljiv. Zato da so dolžni opozoriti nanj. »Proti temu se moramo najostreje boriti. Ena nacionalizacija je bila absolutno dovolj,« je navedel in dodal, da bodo »oni jemali«. »Povedali so nam, da bodo, če bodo na oblasti, spreminjali zakon o dohodnini, ki ga zdaj sprejema koalicija,« je izpostavil in navedel, da bodo naredili vse, da bo NSi del vladne koalicije tudi v prihodnosti.

Za NSi bodo kandidirali vsi dosedanji poslanci z izjemo Mihaela Prevca ter tudi aktualni ministri. Vključno s kmetijskim ministrom Jožetom Podgorškom, ki se jim je pridružil nedavno, in ministrom brez listnice Markom Borisom Andrijaničem, ki v začetku temu ni bil najbolj naklonjen.