Tožilstvo glede pogovorov o upravljanju Term Čatež vodi predkazenski postopek

Ob objavi novih posnetkov pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in gospodarstvenikom Bojanom Petanom glede upravljanja Term Čatež so se pojavili tudi pozivi organom pregona, naj preverijo obstoj morebitnih kaznivih dejanj. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so za STA potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek.

Zaradi faze, v kateri je predkazenski postopek, več informacij ne morejo posredovati, so še pojasnili.

Televizija POP TV je v sredo objavila posnetek pogovora Vizjaka in Petana iz leta 2007, v katerem Vizjak Petanu med drugim ponuja dogovor o upravljanju Term Čatež, v katerih sta bila med lastniki glavna tabora Petanovih družb in državnih podjetij, ter dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež. Glede slednjega je Vizjak menil, da posla ni smiselno izpeljati, saj bi finančno obremenil družbo, s kupnino in tudi s plačilom davka. Vizjak Petanu med drugim ponuja tudi dobrohotnost države pri prevzemanju Term Olimia in na drugi strani svari pred tem, da bi na sodišču izpodbijali sklepe skupščine Term Čatež, pri tem pa omenja, da bodo že našli sodnika, na katerega lahko pritisnejo.

Vizjak je v današnji izjavi za medije pojasnil ozadje pogovora in med drugim zatrdil, da je želel le preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež.

Policija po objavah pogovora preverja okoliščine

Ob objavi posnetkov so se pojavili tudi pozivi organom pregona, naj preverijo obstoj morebitnih kaznivih dejanj. Na policijski upravi Novo mesto so za STA potrdili, da policija vse razpoložljive informacije celovito preverja.

Bojan Petan FOTO:Roman ŠŠipić/Delo

Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov sicer na policiji konkretnejših odgovorov niso mogli posredovati. So pa potrdili, da »policija vse razpoložljive informacije celovito preverja z vidika morebitnega obstoja razlogov za sum kateregakoli kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti«.

»V primeru potrditve bo izvedla vse potrebne ukrepe za dokazovanje kaznivega dejanja in zavarovanje dokazov,« so navedli na novomeški policijski upravi.