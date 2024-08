Tri prijave za predsednika uprave RTV Slovenija

Še preden je predsednik komisije za kadrovske in pravne zadeve Andrea Bartole uradno potrdil, da so na razpis za novega predsednika uprave prispele tri kandidature – to so v. d. predsednika uprave Natalija Gorščak, direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič –, se je med svetniki vnela razprava o težavah, s katerimi se bodo morali soočiti.

Z nekaterimi, kot so predvideni 2,5-milijonski minus zavoda ob koncu leta, padec gledanosti prvega programa TV Slovenija, razburjenje zaradi TV-prodaje in neupravičene plačne razlike med zaposlenimi, se bo morala ukvarjati uprava RTV Slovenija sama. Spet druge, kot je način upravljanja, nadzora, razmejitev tržnih in javnih dejavnosti ter tudi možnost spremembe načina financiranja, bo obravnavala vlada, ki naj bi spremembe zakona o RTV Slovenija pripravila še pred koncem leta – torej še pred uveljavitvijo nove višine RTV-prispevka, ki bo po današnji odločitvi vlade znašal 14,02 evra.

»Ne slepim se in verjamem, da se tudi kolegi v svetu ne, da to zvišanje samo po sebi rešuje vse nakopičene težave, mislim pa, da bo ustvarilo podlago, da trend obrnemo na bolje,« je komentiral predsednik sveta zavoda Goran Forbici.

Kot rečeno, bo spremembe uvajal novi predsednik uprave s svojo ekipo, ki jo bo svet zavoda predvidoma potrjeval še jeseni. A najprej bodo svetniki morali izvoliti predsednika uprave. Odločanje pa bodo začeli s serijo pogovorov s prijavljeno trojico – ali vsi trije izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, še ni dokončno znano –, ki jih bodo izvedli v ponedeljek ter na katerih jih bodo gotovo izprašali o viziji razvoja RTV Slovenija in koga nameravajo povabiti v svojo ekipo.

Že pred Zvezdanom Martićem, nekdanjim predsednikom uprave, je kot član uprave odstopil Simon Kardum, nato pa še Andrej Trček. Svetniki so se z njegovo odstopno izjavo, ki jo je podal 17. junija, seznanili šele mesec dni pozneje, saj je privolil, da bo čez poletje pomagal zagotavljati sklepčnost štiričlanske uprave. Od njenega začetka v njej ostaja le še delavski direktor Franci Pavšer.

Upravo je do zdaj kot vršilka dolžnosti predsednika uprave vodila Gorščakova, na njen predlog pa je svet do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta imenoval še v. d. člana uprave pravnika na RTV Slovenija Luko Rupnika.

Prav Gorščakova in Štular imata sicer največ možnosti, da bi lahko nasledila Martića, a jasne podpore za zdaj nima še nobeden od njiju – prvi ustrezajo dobri rezultati v zadnjih dveh mesecih na ravni celotne RTV Slovenija, ko je bila vršilka dolžnosti, drugemu pa dobri rezultati radijskih programov v času, odkar vodi Radio Slovenija.