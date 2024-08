Vlada potrdila odlok, ki viša RTV-prispevek

Da se bo RTV-prispevek prihodnje leto zvišal za 10 odstotkov – to odločitev je vlada skladno z zakonom o RTV Slovenija morala sprejeti najkasneje 1. septembra –, je dokončno postalo jasno včeraj, ko so po srečanju predsednika vlade Roberta Goloba, kulturne ministrice Aste Vrečko in finančnega ministra Klemna Boštjančiča iz vodstva RTVS sporočili, da višina predlaganega dviga RTV-prispevka predstavlja le minimalni dvig v primerjavi s povečevanjem fiksnih stroškov zaradi zviševanja cen, ki so od leta 2012 višji za 7,5 milijona evrov oziroma za 50,5 odstotka.

Sočasno so sporočili, da je z dvigom RTV-prispevka nujna tudi sprememba zakonodaje, ki bo javnemu zavodu omogočila uvajanje sprememb, s katerimi bo RTV Slovenija lahko postala moderen in kakovosten javni medij.

Kot smo že pisali, naj bi na ministrstvu za kulturo že pripravljali nekatere spremembe zakona o RTV Slovenija, s katerimi naj bi se lotili tudi načina financiranja, upravljanja tega javnega medija, nazora in pa tudi razmejitve tržnih in javnih dejavnosti. Vlada je ta izhodišča na današnji seji potrdila. Kot je pojasnila Asta Vrečko, bo spremembe zakona o RTV Slovenija obravnavala na vladi še pred koncem leta – torej še pred uveljavitvijo nove višine RTV-prispevka.