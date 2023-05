Tudi danes zaradi razmočenega terena več deset zemeljskih plazov

Zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena se je tudi preko današnjega dne sprožilo več zemeljskih plazov. Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje jih je zabeležil 37. Gasilci so odpravljali tudi posledice poplav.

Zemeljski plazovi so se sprožili na območju Maribora (21), Ptuja (devet), Murske Sobote (šest) in Trbovelj (eden).

Za sanacijo plazov je bilo aktiviranih 31 gasilskih enot. Gasilci so s folijo prekrivali plazišča in urejali odvodnjavanje. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode pa so povzročili tudi v naravi in voziščih.

Pri odpravljanju posledic večdnevnega deževja je bilo danes aktiviranih tudi 60 pripadnikov Slovenske vojske. V občini Zgornja Kungota so izvedli saniranje plazu, čiščenje jarkov in ureditev odvodnjavanja na sedmih lokacijah, v Cirkulanah pa selitev družine iz ogrožene hiše.

Zemeljski plaz v okolici Zavrča. FOTO: Blaž Samec

Gasilci so ves dan odpravljali posledice zaradi obilnega večdnevnega deževja. Center za obveščanje je zabeležili 11 dogodkov na območjih Murske Sobote, Ptuja, Maribora in Celja.

Aktiviranih je bilo 11 gasilskih enot. Gasilci so izčrpali meteorno vodo iz nekaj poplavljenih kletnih prostorov objektov, odstranjevali zaradi razmočenega terena podrto drevje in čistili nanose materiala s cestišč, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V naslednjih dneh bodo sicer po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) vremenske razmere izboljšale. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu. Občasno bodo krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala burja.

V nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte, ki bodo v ponedeljek pogostejše. Na Primorskem bo še pihala burja. Topleje bo, še napovedujejo na Arsu.

Škoda zaradi plazov velika tudi na kmetijskih zemljiščih Stanje na kmetijskih zemljiščih po močnem deževju v zadnjih dneh je zlasti v Pomurju in Podravju katastrofalno, v prvi oceni ugotavljajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Škoda se pojavlja na vseh kmetijskih kulturah, škoda zaradi zemeljskih plazov pa je primerljiva z letom 1989, ko je bilo tudi zelo kritično, opozarjajo. Kmetijstvo se je v aprilu in prvih dneh maja soočilo s pozebo, v zadnjih dneh pa je tudi močno deževje povzročilo škodo na kmetijskih rastlinah, površinah in objektih. Kot ugotavlja javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS, je najbolj prizadeto območje Pomurja in Podravja, kjer je bilo močno namočenih ali pa je še poplavljenih več tisoč hektarov kmetijskih površin. Nekaj težav pa je tudi na posameznih območjih južne in osrednje Slovenije. Kot poudarjajo, je škodo v tem trenutku težko oceniti, saj je treba počakati na umiritev vremena, da se vidi, kako bo z vznikom ter kako bodo rastline prenesle večdnevno poplavljenost. Škoda bo odvisna predvsem od tega, koliko časa bodo določene površine pod vodo.