Ponoči se je sprožilo še devet plazov

Posledice obilnega deževja v minulih dneh se še vedno kažejo na območjih Ptuja, Murske Sobote in Celja, kjer so tudi to noč posredovali gasilci. Sprožilo se je še devet zemeljskih plazov, in sicer v občinah Maribor, Benedikt, Šentilj, Apače, Ljutomer in Lenart. Aktiviranih je bilo pet gasilskih enot, ki so s folijo prekrili plazišča, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Štiri gasilske enote pa so črpale vodo iz objektov in čistile odtočne jaške.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov so še vedno zaprte nekatere prometnice. Na cesti Spuhlja–Zavrč promet poteka izmenično enosmerno na mejnem prehodu Zavrč, poroča prometnoinformacijski center, prav tako odseku Pesnica–Šentilj v Kaniži.

Na več odsekih so zaradi poplavljenega cestišča zaprte ceste, in sicer na cestah Smednik–Kostanjevica pri Zameškem, Črenšovci–Razkrižje na mostu čez Muro, Jurovci–Leskovec v Leskovcu. Na cesti Murska Sobota–Gederovci med Mursko Soboto in Kupšinci je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Videm–Zg. Leskovec je pred mejnim prehodom popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča in odstranjevanja plazu.

Cesta Maribor–Pernica je zaradi zemeljskega plazu zaprta med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica, prav tako je zaprta cesta Zgornja Kungota-Plač pri Podigracu, na lokalni cesti Bresternica-Gaj-Sveti Jurij pa je zaprt odsek Bresternica-Šober.

Za danes popoldne so sicer spet napovedane plohe.

Včeraj je bilo za sanacijo plazov aktiviranih 22 gasilskih enot na območju Regijskih centrov Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Kot so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, so plazovi večinoma ogrožali infrastrukturo in objekte, nekaj škode pa so povzročili tudi v naravi in voziščih.

V občini Šentilj so namestili tudi bivalnike za osebe, ki so bile evakuirane iz objektov, katere ogrožajo zemeljski plazovi.