Tudi za vladne prostore skrbijo delavci zunanjih izvajalcev

Stavko sobaric iz Hotelov Bernardin, ki so jih proti njihovi volji prezaposlili k zunanjemu izvajalcu storitev, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podprli in napovedali preučitev možnosti spremembe zakonodaje, ki bi na dolgi rok čim bolj omejila takšne prakse.