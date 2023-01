Državna Sava najema storitve kršilcev delavskih pravic

V nadaljevanju preberite še:

Največja hotelska družba pri nas Sava Turizem, ki je v večinski lasti države, je storitve čiščenja, ki vključujejo tudi sobarice, v večini svojih objektov že oddala zunanjemu izvajalcu, zdaj to grozi še kadrom s tega področja v portoroških hotelih Bernardin in Histrion. Pri tem Sava Turizem sodeluje s podjetjema Samsic storitve in Aktiva čiščenje, ki sta že bili deležni očitkov o kršenju delavskih pravic, obravnava pa ju tudi inšpektorat za delo.