Tuji študentje v negotovosti

V nadaljevanju preberite:

Letos se je pisala prva generacija, ki mora poleg preostalih pogojev pokazati tudi izpis osebnega bančnega računa s približno 5000 evri. Pogoj je ministrstvo uvedlo, sklicujoč se na evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair iz leta 2016, kljub temu da direktiva izrecno poziva k odpravljanju ovir in proti zaostrovanju pogojev za prihod tujih študentov in nikakor ne zahteva uvedbe tega pogoja.

Težave z vizumi pa tuje študente tarejo celo, če izpolnjujejo vse pogoje. Marija Sirk iz Iniciative za tuje študente je pojasnila, da je povsem običajno, da študenti na izdajo študentskega vizuma čakajo tudi po dva meseca. Lani naj bi mnogi, domnevno zaradi epidemije, nanj čakali celo po štiri mesece. Za študente iz držav, ki vizum potrebujejo za vstop v državo, je to hud udarec, saj zamudijo velik del prvega semestra.