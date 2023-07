Tura na Triglav, Razor ali Prisank ni zgolj »hiking«

V nadaljevanju preberite:

V lanskih rekordnih 667 intervencijah – prvič se je zgodilo, da je bilo več gorskih nesreč s tujimi kot pa domačimi pohodniki – so gorski reševalci nepoškodovanih rešili 333 ljudi. Del težave, se strinja podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenija Klemen Belhar, je zagotovo izrazoslovje, s katerim nagovarjamo obiskovalce iz drugih držav. Izraz »hiking«, torej pohodništvo oziroma planinarjenje, za slovenske razmere ni vedno ustrezen. Na Slovenski turistični organizaciji zagotavljajo, da na vseh njihovih kanalih aktivno izpostavljajo vsebino, povezano z varnostjo v gorah. Vsebine aktivno nadgrajujejo in dopolnjujejo letnemu času primerno, povezali so se tudi z drugimi organizacijami in turističnimi ponudniki. Dodatne posebne kampanje trenutno ne načrtujejo.

Z ministrstva za obrambo smo dobili podatek, da je bil strošek sodelovanja helikopterskih posadk Slovenske vojske pri reševanju v gorah, nujni medicinski pomoči in gašenju lani ovrednoten na 3,1 milijona evrov, od tega za reševanje v gorah 436.000 evrov.