Turistična panoga proti omejitvam za ruske goste

»Nobene administrativne omejitve za prihod gostov iz katerekoli države niso dobre za turizem,« o predlogu, da bi ruskim turistom prepovedali dopustovati v Evropski uniji, pravi direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Zunanji ministri držav članic EU bodo namreč danes na neformalnem zasedanju v Pragi razpravljali o vizumski politiki do Rusije, saj si nekatere države prizadevajo za prepoved izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom, druge pa bi to zgolj otežile z zamrznitvijo sporazuma z Rusijo. Med slednje sodi tudi Slovenija.

Tudi v Rogaški Slatini, ki je pred epidemijo v veliki meri živela od gostov iz Rusije in Ukrajine, zdaj pa je prvih zaradi vojne precej manj, takšni rešitvi niso naklonjeni. Direktor tamkajšnjega Javnega zavoda za turizem in kulturo Dino Markovinović pravi, da so se sicer zdaj usmerili na druge trge, a da si teh gostov želijo nazaj. Ruskih gostov so bili v zdraviliščih vedno veseli, saj so veljali za dobre potrošnike, ki so več dni bivali v zdraviliščih in si privoščili tudi številne zdraviliške storitve ter veliko nakupovali.

Potovali bodo drugam

Vprašanje omejitev za ruske goste se je ta teden izpostavilo tudi na turističnem panelu v okviru Strateškega foruma Bled. »Rusi radi potujejo, in če ne bodo šli v EU, bodo potovali drugam – v Turčijo, Azijo …,« je opozoril generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij Eric Drésin, in dodal, da vojna ni bila odločitev ljudstva, ampak ruskega vodstva. Pri tem je pripomnil, da se, če se z ljudmi srečujemo, lahko z njimi tudi pogovarjamo. Do omejevanja potovanj ruskim turistom je bil zadržan tudi direktor Združenja ameriških potovalnih agencij Terry Dale. »Potovanja so most in to moramo slaviti,« je dejal.

V prvih sedmih mesecih letos je Slovenijo po podatkih statističnega urada obiskalo 11.261 gostov iz Ruske federacije, lani v vsem letu pa 17.307. Po podatkih portala Statista je pred epidemijo v tujino potovalo več kot 45 milijonov Rusov, lani pa zaradi epidemioloških razmer le še dobrih 19 milijonov.