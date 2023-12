UKC Ljubljana in medicinska fakulteta še brez dogovora o dolgu

Na sestanku med vodstvom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana o dolgu kliničnega centra do fakultete so stališča »kar precej zbližali«, do končnega dogovora pa še ni prišlo, je po sestanku za STA povedal dekan fakultete Igor Švab. Ponovno se bodo sestali v petek zjutraj.

Spor med institucijama izvira iz 43 milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev.

Sestanek posledica groženj

Sestanek je danes potekal po tistem, ko je medicinska fakulteta v četrtek odstopila od mediacije z UKC Ljubljana in zagrozila, da bodo 15. decembra zanje nehali izvajati storitve.

»Mi pogojujemo izvajanje storitev s tem, da sklenemo zavezujoč dogovor glede poplačila dolga in nadaljnjega sodelovanja z UKC Ljubljana,« je pojasnil Švab. Glede tega so danes približali stališča. Na vprašanje, ali fakulteta ne bo prekinila izvajanja storitev, je Švab dejal, da danes tega še ne more reči.

Na sestanku je po Švabovih besedah vodstvo kliničnega centra izrazilo pripravljenost, da nekaj dolga plačajo še v tem letu, v prihodnjem pa da plačujejo tekoče storitve medicinske fakultete. »Točno kaj in koliko pa je stvar pogajanj,« je povedal. »V pravne formulacije, ali oni s tem, ko kaj poplačajo, prejudicirajo ali dolg je ali dolga ni, se jaz nebi spuščal,« je še dodal.

Vprašanje cen še odprto

O cenah storitev se danes niso pogovarjali, razpravljali pa so o metodologiji, kako bodo pridobili podatke o tem, kako se cene oblikujejo, kaj je predmet kasnejših pogajanj in oblikovanja sporazuma. Vodstvo medicinske fakultete se je tako strinjalo, da delovni skupini posredujejo vse podatke, ki jih za oblikovanje cen uporabljajo. »Seveda pa teh podatkov ne smemo širiti in razpošiljati kar vsem po vrsti, ker gre za zaupne stvari,« je povedal.

O poročanju portala Necenzurirano, da fakulteta brez denarja UKC Ljubljana ne bo mogla izplačati visokih nagrad za delovno uspešnost, pa je Švab dejal, da gre za dodatke, ki jih dobijo zaposleni, ki opravljajo tržno dejavnost, za izjemno prizadevnost in dodatno delo.

»Na tak način jih tudi dovolj stimuliramo, da ne delajo v popoldanskem delu za druge izvajalce, ampak da ves svoj čas in energijo namenjajo za izvajanje storitev, za kar so na medicinski fakulteti zaposleni. Na tak način smo preprečili beg zelo sposobnih ljudi v zasebne sfere,« je zagotovil dekan.

Na petkovem sestanku bodo nadaljevali pogajanja in razpravljali o dokumentu današnjega sestanka. »Dokument bo povzetek celotne štiriurne debate, kjer se bo videlo, kje smo in kaj bo treba še storiti,« je Švab še dejal za STA.