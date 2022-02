Ukom in STA podpisala dogovor o financiranju

Direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija in direktor STA Igor Kadunc sta danes podpisala pogodbo za opravljanje javne službe STA za letošnje leto. Tudi letošnja pogodba predvideva financiranje 'na kos'.

Kot je za STA dejal Kadunc, so s tem 'postavili osnovo za nemoteno nadaljevanje delovanja STA v tem pomembnem letu, ko se od nje pričakuje odgovorno delo v supervolilnem letu'.

Pogodba po besedah Kadunca v bistvu sledi osnovam, ki so jih vzpostavili že v pogodbi za 2021. »Smo se pa v pogodbi zavezali, da bomo intenzivno delali na tem, da bo razmejevanje med javno in tržno dejavnostjo v skladu z ureditvijo državnih pomoči, kot jih opredeljujejo naši standardi in EU,« je navedel.

Na to so opozorili tudi v Ukomu, kjer so v sporočilu za javnost zapisali, da skupni letni načrtovani znesek državne pomoči v obliki nadomestila za financiranje javne službe za leto 2022 ostaja enak kot v predhodnih dveh letih, in sicer 2.028.000 evrov. Ob tem pa so izpostavili, da ta znesek 'pomeni akontacijo, ki jo bo mogoče korigirati z aneksom k pogodbi, ko bo STA v celoti uskladila računovodsko razmejevanje med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti'.

Pod vodstvom sedanjega direktorja je STA začela tudi z aktivnostmi za vzpostavitev računovodskih informacij stroškovnega računovodstva, 'ki vodijo do poznavanja pravilnih polnih lastnih stroškovnih cen storitev, to je lastna cena novic (v celotnem besedilu) po uredniških oz. vsebinskih področjih in za povprečno novico, fotografijo... itd.)', so še navedli v Ukomu.

Državni proračun bo vedel, kaj plača

Vse to bo 'potrebna podlaga, da bo novi direktor na eni strani pravilno izvajal predpise, ki urejajo državne pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena, in na drugi strani gospodarno in učinkovito vodil poslovanje STA ter bodo nenazadnje zaposleni v STA lahko ovrednotili svoje dosežke pri delu'. »Državni proračun pa bo vedel, kaj plača z državno pomočjo v obliki nadomestila za javno službo STA,«so prepričani na Ukomu. Znova so bili kritični tudi do nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča in nadzornega sveta STA.

Kadunc je sicer opozoril, da žal ni bilo moč najti rešitve za področje fotografij, vendar bodo, takoj ko bo mogoče, predlagali spremembo zakona, ki bo jasneje uvrstila področje fotografij med tržne dejavnosti, kot je povsod po Evropi.

Na Ukomu pa so zapisali, da pogodba upošteva zahteve, ki jih od STA predvideva zakon o STA, med drugim tudi brezplačen dostop do fotografij.

Pogodba sicer temelji na lani sprejeti vladni uredbi o opravljanju javne službe STA, ki je spremenila način financiranja dejavnosti javne službe v plačevanje po obsegu produkcije, kar so kot sporno že lani ocenili na STA in jo zato tudi sodno izpodbijajo.