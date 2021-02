Upad bolniških odsotnosti med epidemijo

Z epidemijo novega koronavirusa se je obrnil trend rasti bolniškega dopusta, ki traja že od leta 2014: lani je bilo začasne zadržanosti od dela manj kot leto prej. A iz tega še ne kaže sklepati, da so se ljudje na delovno mesto večkrat odpravili bolni.



Od januarja do decembra 2020 je število izgubljenih delovnih dni – v breme delodajalcev in zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) – upadlo za 155.044 dni oziroma 188.239 primerov glede na leto 2019. Pri tem ne smemo spregledati, da je bilo preteklo leto posebno: veliko ljudi je bilo v karanteni, na čakanju na delo ali pa so uveljavljali odsotnost zaradi višje sile in do bolniškega dopusta niti niso bili upravičeni. Upad je bil torej pričakovan, zabeležen pa je bil izključno na račun manjših odsotnosti zaradi bolezni in poškodb zunaj dela, ki so šle v breme delodajalca. Ta delavcu plača do 30 dni bolniške odsotnosti, nato postane plačnik ZZZS.



Na zavodu s podatki o gibanju absentizma še vedno ne morejo biti zadovoljni, saj se je število izgubljenih dni, ki bremenijo njihovo blagajno, lani v primerjavi z letom prej povečalo za 307.817 oziroma za 4,55 odstotka. Delež izgubljenih dni v breme ZZZS pa se je zvišal na 2,60 odstotka, medtem ko je leta 2019 znašal 2,49 odstotka.



Lani so odhodki ZZZS za nadomestila dosegli dobrih 444 milijonov evrov in so bili za 16,4 odstotka višji kot prejšnje leto ter za pol odstotka višji od načrtovanih z rebalansom finančnega načrta. Delež odhodkov za nadomestila v vseh odhodkih je bil 13,3 odstotka.

Rast poškodb na delu

Iz podatkov še razberemo, da je bilo lani evidentiranih 3226 več primerov poškodb na delu v breme delodajalca, upadle so tiste v breme ZZZS, ki so dolgotrajnejše; skupno pa je bilo primerov odsotnosti zaradi poškodb na delu glede na leto 2019 več. Tudi to je najverjetneje vpliv novega koronavirusa, ki ob okužbi na delovnem mestu sodi med poškodbe. V tem primeru obolelim pripada 100-odstotno oziroma za 20 odstotkov višje nadomestilo kot pri bolezni.



Sindikati in nekatere poslanske skupine se že nekaj časa zavzemajo, da bi ob okužbi z virusom sars-cov-2 veljalo polno nadomestilo dohodka ne glede na izvor okužbe, saj se dogaja, da delodajalci pri okužbi z novim koronavirusom nočejo izpolniti zahtevanega obrazca za poškodbo na delovnem mestu. A sodeč po naraščajočem številu takšnih primerov to očitno ni splošna praksa in številni delodajalci pri izpolnjevanju teh obrazcev nimajo zadržkov. Res pa je bilo lani v zvezi s tem precej zapletov: ministrstvo za zdravje je celo zagovarjalo stališče, da okužba z novim koronavirusom pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu, a je bilo to kasneje urejeno v sedmem protikriznem zakonu.



Postavlja se tudi vprašanje diskriminacije bolnikov z drugimi boleznimi, če bi tistim s covidom, ne glede na izvor okužbe, avtomatično – po zgledu Nemčije in Hrvaške – pripadlo 100-odstotno nadomestilo. Zagovorniki tega predloga odgovarjajo, da je to samo začasna, interventna rešitev v obdobju epidemije, s katero bi tudi preprečili, da bi ljudje bolni hodili v službo, in tako zajezili širjenje bolezni.



Iz predstavljenih podatkov o lanskem absentizmu je težko sklepati, da so ljudje z blagimi znaki okužbe hodili v službo in da je bil razlog za to nižje nadomestilo, ki bi ga prejeli, če bi ostali doma. Po drugi strani je bilo, spomnimo, slišati, da so nekateri kljub glavobolu in nahodu hodili na delo zaradi dodatkov, ki jih med epidemijo prejemajo nekatere poklicne skupine.

