Ustanovitev dveh delovnih skupin korak do vrnitve v ESS

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je po srečanju z gospodarskim krogom – navzoči so bili tudi premier Robert Golob ter finančni minister Klemen Boštjančič in minister za delo Luka Mesec – napovedal ustanovitev dveh delovnih skupin, ki bosta sodelovali pri spremembi davčne zakonodaje in odpravljanju administrativnih ovir za gospodarstvo.

Kot je poudaril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka, naj bi prva delovna skupina o davčnih obremenitvah – ta bo torej drugačna od tiste, ki si jo je zamislil finančni minister Klemen Boštjančič – najprej opravila predvsem strokovni pregled in primerjalno analizo obremenitve gospodarstva. Vanjo bodo gospodarske organizacije, združene v gospodarski krog, predlagale pet strokovnjakov, preostalih pet pa vlada. Delo naj bi začeli že prihodnji teden, GZS pa je za vodjo predlagal glavnega ekonomista GZS Bojana Ivanca. Vladno stran naj bi kot vodja zastopal Boštjančič.

Druga faza, ko bo na vrsti tudi usklajevanje z drugimi akterji, pa bo delno tudi politična, saj se bodo takrat konkretne rešitve že predlagale v sprejetje v državnem zboru.

Druga delovna skupina pa bo osredotočena na odpravljanje administrativnih ovir za gospodarstvo – od težav zaradi nedavnih sprememb zakona o evidentiranju delovnega časa v smeri razbremenitve in fokusa na kršitelje do odprave ovir pri okoljevarstvenih dovoljenjih, ki so po besedah Šimonke ključna za življenja podjetij in državljanov, pa tudi za zeleni prehod. Vodil naj bi jo generalni direktor OZS Danijel Lamperger, na vladni strani pa Mesec.

Kot je znano, je ministrstvo za delo, ki ga vodi Mesec, že napovedalo, da bo zakon o evidentiranju delovnega časa popravilo, če se bo za to pokazala potreba.

»Vidim realne možnosti, da se bo to sodelovanje ponovno vzpostavilo,« pa je po sprejetem o vrnitvi delodajalcev v Ekonomsko-socialni svet (ESS) dejal Šimonka. Iz njega so izstopili predvsem zato, ker po njihovo niso bili slišani in upoštevani.