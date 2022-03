Ustanovljen urad za centralno nabavo medicinskih pripomočkov in opreme

Vlada je na današnji seji sprejela odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Ta bo vladi na področju nabav v zdravstvu zagotavljal informacijsko, organizacijsko, strokovno in drugo pomoč za doseganje primerljivih in optimalnih cen pri javnem naročanju.

Kot so sporočili po seji vlade, gre za urad najširšega in strateškega pomena pri zagotavljanju vzdržnosti javne porabe in zmanjševanja proračunskih izdatkov ter transparentnosti in ustrezne primerljivosti nabav, ki je nujna za učinkovito porabo javnih sredstev.

Hkrati bodo z ustanovitvijo omenjenega urada zagotovili hitrejše približevanje tržnih in zdravih konkurenčnih praks v Sloveniji standardom v primerljivih državah Evropske unije.

Država bo sredstva za delovanje urada do uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2022 oziroma do sprememb ali rebalansa proračuna za leto 2023 zagotavljala iz finančnega načrta vladnega generalnega sekretariata.

Omenjeni urad bo vodil direktor, ki ga bo imenovala vlada, odgovoren pa bo generalnemu sekretarju vlade, so še sporočili.