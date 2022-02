Ustavno sodišče danes o SD in Levici

Ustavni sodniki bodo predvidoma danes prvič obravnavali pobudo Vilija Kovačiča, naj se opredelijo do programa politične stranke Levica ter delovanja političnih strank SD in Levica. V omenjenih strankah pričakujejo, da ustavno sodišče pobude sploh ne bo vsebinsko obravnavalo. Ocenjujejo, da je namen te predvsem poskus njihove diskreditacije tik pred volitvami. Podpirajo pa odločitev, da bodo ustavni sodniki o tem presodili absolutno prednostno.

Odvetnico Natašo Pirc Musar, ki zastopa SD, je sicer začudilo, da so zadevo že uvrstili na dnevni red, saj so ustavnemu sodišču odgovorili le v delu, ki so ga prejeli. Nato pa so opazili, da nekaj strani manjka, in ustavno sodišče pozvali, naj jim jih pošlje. Te so v torek tudi prejeli in zato dobili dodatnih pet dni, da se izrečejo še o tej vsebini. »Mislim pa, da vsebina nikakor ni zrela za obravnavo,« je še komentirala, saj da nikakor ne gre za stranko, ki bi propagirala terorizem, ekstremizem ali nedemokratične vrednote.

Kovačič v svoji pobudi navaja predvsem odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je zavrglo pritožbo zoper zavrnitev registracije Komunistične stranke Romunije. SD pa pri tem očita, da se prav tako ni distancirala od nekdanje Zveze komunistov. A kot opozarja Nataša Pirc Musar, je ta primer popolnoma neprimerljiv, saj gre v slovenskem primeru za stranko, ki je že trideset let registrirana v svobodni in demokratični Sloveniji ter ki z ničimer ne ruši ustavnih vrednot in demokracije v Republiki Sloveniji.

To je namreč merilo za prepoved stranke, ki ga je ustavno sodišče – o izbrisu se odloča z dvetretjinsko večino – že izpostavilo. Zgolj vsebinsko zavzemanje za rešitve, ki niso skladne z ustavo, pa nikakor še ne predstavlja neustavnega delovanja politične stranke. »Stranko je mogoče prepovedati samo takrat, ko (delna) razveljavitev protiustavnih določb in aktov ni dovolj in ko si stranka aktivno prizadeva za zrušenje svobodne demokratične ureditve. Torej poskuša vzpostaviti totalitarni sistem ali se zanj zavzema,« je pred kratkim za Delo pojasnil profesor ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Saša Zagorc.

Tudi zato so v Levici v svojem odgovoru ustavnemu sodišču – napisali so ga sami – sporočili, da gre po njihovem mnenju za očitno politično zlorabo instituta ter poskus utišanja politične konkurence. »To je taktika desnice, ki se je v teh dveh letih, odkar je na oblasti, pokazala še bolj izrazito. Tega ne jemljemo preveč resno, je pa pokazatelj, v kakšnem času živimo pod vlado skrajne desnice,« je še povedal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in dodal, da glede na argumente, ki so jih že javno izpostavili številni pravniki, pričakuje, da ustavno sodišče te pobude sploh ne bo obravnavalo.