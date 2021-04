Ustavno sodišče razveljavilo člen o akreditacijah visokošolskim zavodom

Ustavno sodišče je do končne odločitve že januarja zadržalo izvajanje določbe šestega protikoronskega zakona, ki ureja podaljševanje akreditacij visokošolskim zavodom. Zdaj je odločilo in razveljavilo 52. člen tega zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19.Novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016 je spremenila pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda, pri čemer je določila, da se spremenjeni, strožji pogoji za že ustanovljene zavode preverjajo ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Zaradi epidemije pa je novembra sprejeti šesti protikoronski zakon ta rok podaljšal in določil, da morajo visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati šele ob drugem podaljšanju akreditacije. Po neuradnih informacijah je bila rešitev pisana na kožo Novi univerziZahtevo za oceno ustavnosti določbe protikoronskega zakona, ki govori o akreditacijah, je sprožiliz Maribora, ki meni, da je sprememba v protikoronskem zakonu nastala brez utemeljitve in iz razlogov, ki niso povezani z omilitvijo posledic epidemije.