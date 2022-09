V četrtek brezplačen vlak za vse

V okviru evropskega tedna mobilnosti bo železniški potniški promet v četrtek brezplačen, je danes napovedal infrastrukturni minister Bojan Kumer. »Vse vabim k uporabi vlakov, pa ne samo v četrtek, ampak skozi vse leto,« je dejal.

Kot je dejal, z velikim veseljem opaža pozitiven trend v Sloveniji, saj število kilometrov, ki jih opravimo na trajnostni način, narašča, na drugi strani pa se zmanjšuje število kilometrov z vozili na fosilna goriva. »To sta tudi namen in poslanstvo našega ministrstva,« je dejal. K evropskemu tednu mobilnosti je letos po njegovih besedah pristopilo že več kot sto slovenskih občin. »Smo na dobre pol poti. Tudi na ministrstvu se trudimo ozaveščati, obveščati in pozitivno nagovarjati družbo k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti,« je dodal.

Da je prostora za napredek še precej, je ocenila državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Alenka Bratušek. Kot je opozorila, namreč prebivalci Slovenije 70 odstotkov vseh poti še vedno naredijo z avtomobilom, pri čemer je v dveh tretjinah teh voženj v avtomobilu en potnik, polovica teh poti pa je krajša od dveh kilometrov. Trajnostna mobilnost je po njenih besedah ena od prioritet ministrstva v tem mandatu, pri čemer se je zahvalila Slovenskim železnicam, »da so hitro razumeli, kaj je razlog za naš predlog, da v okviru tedna mobilnosti zagotovimo en dan brezplačnih prevozov z vlaki«. »Ljudi želimo prepričati in jim pokazati, da se z uporabo javnega prevoza da priti skozi dan, skozi vse tiste obveznosti, ki jih imamo,« je poudarila.

Cene vozovnic se nižajo

Generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes pa je poudaril, da je trajnostna mobilnost povezana s kakovostjo. »To je tista stvar, ki je osnova, da lahko potnike v še večjem številu privabimo na javni potniški promet, posledično tudi na železnice,« je poudaril. Mes se je ministrstvu zahvalil, da je SŽ doslej uspelo kupiti 52 novih vlakovnih garnitur, pri tem pa spomnil, da se te dni zaključuje razpis za novih 20, tako da bodo imele SŽ že do konca leta 2024 72 novih garnitur. »To je eden od korakov, ki bistveno vpliva na to, da bo javni prevoz bolj udoben, prijeten,« je ocenil.

Prav tako je pozdravil ukrepe države, da bo javni potniški promet tudi ekonomičen. »Cene vozovnic se nižajo, določene skupine imajo tudi brezplačen javni prevoz,« je navedel. Hkrati je pozdravil še investicije, ki bodo znatno prispevale k boljši kakovosti potniškega prometa.

»Glede na to, da se večina investicij začne v kratkem, verjetno se že prihodnje leto začne graditi tudi novo glavno postajališče v Ljubljani, je to garancija, da bo javni potniški promet v Sloveniji naredil še večjo stopnico in bo dohitel tudi tiste države, s katerimi se hočemo primerjati, kot so Avstrija, Švica in Nemčija,« je sklenil Mes. Kumer je dodal, da namerava država od leta 2014 do konca prihodnjega leta sofinancirati oziroma financirati več kot sto projektov trajnostne mobilnosti v znesku več kot 250 milijonov evrov, kar pomeni 12,5 evra na prebivalca na leto.