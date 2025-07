Huda poškodba italijanskega telovadca na univerzijadi

Na univerzijadi v nemškem Essnu je prišlo do hude nesreče. 23-letni telovadec Lorenzo Bonicelli je med tekmovanjem utrpel hud padec s krogov, nemudoma pa je bil prepeljan v bolnišnico, kjer so mu operirali vrat. Zatem so ga zdravniki dali v umetno komo, v kateri bo ostal za deset dni, šele takrat pa bomo lahko izvedeli, kakšne so posledice poškodb.

Bonicelli tekmuje v enem najtežjih in najtveganejših seskokov v moški gimnastiki – trojnem seskoku nazaj. Seskok zahteva več kot tri polne rotacije, da se pristane lepo, Bonicelli pa je zgrešil doskok in pristal direktno na vrat. Italija se je po hudi nesreči odločila, da svoje športnike umakne s tekmovanja, saj je ob poškodbi reprezentančnega kolega veliko težje nadaljevati.