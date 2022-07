V Istri se zdaj borijo za vsak liter vode

V nadaljevanju preberite:

»Gre za naravno katastrofo, časa je zmanjkalo. Ne morejo nas podučevati, da se moramo Istrani zmeniti s Kraševci. Vodni vir je naša ustavna pravica, ki nam je kratena že 40 let. Tudi obljube o tem, da bodo štiri leta porabili za državni prostorski načrt, ne sprejmemo več. Naj pripravijo intervencijske ukrepe in to takoj,« je dejal župan Aleš Bržan pred današnjim obiskom okoljskega ministra Uroša Brežana v Kopru. Razlog je en sam: že naslednje dni pričakujejo redukcije vode in hude finančne posledice.

Precej hude krvi je v (slovenski) Istri povzročil položaj, zaradi katerega so tik pred uvedbo redukcij v oskrbi s pitno vodo. Kdaj se bo to zgodilo, nam nihče ne more natančno povedati. Prekinitve dobave vode pričakujejo iz dneva v dan. In to navkljub zahtevanim strogim varčevalnim ukrepom v gospodarstvu, gospodinjstvih in prepovedi uporabe vode celo v kmetijske namene. Varčevanje z vodo so včeraj uvedli tudi v hrvaški Istri.