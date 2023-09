Na slovesni otvoritvi letošnjega Festivala za tretje življenjsko obdobje je častna pokroviteljica, predsednica države dr. Nataša Pirc Musar, izpostavila solidarnost, pomoč med ljudmi in tudi prispevke starejših, ki bi jih nekateri kar spregledali. Poleg tega, je dejala, vlada s pokojninsko reformo, ki jo pripravlja, ne sme skrčiti pravic starejših in skrbi za starejše prepustiti družini.

V okviru svojih pristojnosti bo zagovarjala, da se zakon o dolgotrajni oskrbi vpelje v prakso, da Slovenija ostane socialna država in da se starejšim ne jemlje že pridobljenih pravic. Glede reforme zdravstva je dejala, da mora biti izvedena tako, da nihče ne bo ostal brez zdravstvene oskrbe, če jo potrebuje, prav tako pa se bo trudila zmanjšati revščino otrok in starejših žensk, zavzemala pa se bo tudi za dostojne pokojnine: »V jeseni življenja bi morali ljudje uživati v dostojni starosti«.

Vstop na največji dogodek za starejše v Evropi je prost. FOTO: Črt Piksi/delo

Ob otvoritvi je Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega sveta 22. Festivala za tretje življenjsko obdobje, podelila tudi priznanja organizatorja: policiji so ga podelili za tvorno sodelovanje na festivalu že od vsega začetka, zavodu Vzajemnost, ki izdaja istoimensko revijo z vsebinami za starejše, Alešu Kendi z ministrstva za solidarno prihodnost za dolgotrajno in uspešno sodelovanje ter Antonu Donki, ambasadorju festivala, ki je sodeloval pri festivalu od začetkov.

»Festival, ki je največja prireditev za starejše v Evropi, se je zagotovo ohranil - v Evropi so številni podobni festivali ugasnili - tudi zato, ker je pluralen in odprt za vse,« je dejal Anton Donko o večdnevni prireditvi, ki je že po nekaj letih imela več kot 10.000 obiskovalcev.

Festivala niso organizirali le v času epidemije. FOTO: Črt Piksi/Delo

Festival, ki je 22. po vrsti in je umanjkal le v času epidemije, ima izjemno bogat program – vstop je prost -, saj se bo na več odrih zvrstilo več kot 110 kulturnih nastopov, več kot 40 predavanj in delavnic, sedem strokovnih razprav ter več kot 100 razstavnih stojnic za zdravje, aktivno starost, kulturo in druženje. Še posebej pa letos namenjajo pozornost dolgoživi družbi, digitalizaciji, zdravju in e-oskrbi.