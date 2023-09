Eno leto je minilo. Se je vaše telo spremenilo?

V nadaljevanju preberite:

Na Fakulteti za šport UL so športnovzgojni karton, ki je že desetletja uveljavljen nacionalni sistem za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, prilagodili odraslim. Že nekaj let deluje aplikacija SLOfit za odrasle do 65 let, posebna aplikacija pa je prilagojena tudi starejšim od 65 let. Po preverjanju zdravstvenega tveganja za izvedbo meritev in nekaj meritvah telesa meri vzdržljivost, moč, gibljivost, hitrost in koordinacijo.