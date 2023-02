V kratkem odločitev o morebitnem novem stavkovnem dnevu

Potem ko je vladna stran odpovedala torkova pogajanja s Svizom o sklenitvi stavkovnega sporazuma, je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj povedal, da bodo vztrajali pri sklenitvi stavkovnega sporazuma »za vsako ceno in to uveljavljali z vsemi sredstvi«. Predstavniki ministrstev in sindikatov v vzgoji in izobraževanju se bodo sestali danes popoldne, vsebina pogovorov pa še ni znana.

Štrukelj je povedal, da naj bi se današnjega sestanka udeležili ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter minister za visoko šolstvo Igor Papič. Dodal je, da ne ve, kaj je namen sestanka: »Lahko pa bi sklepal, da nas želijo prepričevati, da se bomo o vsem lahko dogovorili v okviru novega plačnega sistema. Ta nosi datum 30. 6. 2026, kar pomeni, da bi morali šolniki do takrat ob zamrznjenih napredovanjih čakati. Povsem jasno povem, da pri številkah, ki jih vlada ima, pri sklepih vlade, kjer priznavajo zaostanke pri vrednotenju pedagoškega dela v naši državi, v to absolutno ne bomo privolili.«

Danes skupni sestanek Namesto pogajanj s Svizom in z Visokošolskim sindikatom Slovenije, predvidenih za minula torek oziroma sredo, je vladna pogajalska skupina za danes sklicala skupni sestanek, namenjen reševanju stavkovnih zahtev obeh sindikatov v okviru nedavno predstavljenih izhodišč plačne reforme javnega sektorja, so sporočili z ministrstev, ki sodelujejo pri pogajanjih. Kot so dodali, želi tako vladna stran dialog ne samo nadaljevati, temveč ga tudi razširiti na vsebine, ki bi jih urejala v plačnem stebru za področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in raziskovalne dejavnosti, pri čemer poudarjajo, da pogajalski proces ne bo zaobšel stavkovnih zahtev obeh sindikatov. Del teh je skupen obema sindikatoma, hkrati pa se stavkovne zahteve prekrivajo tudi z vsebinami, ki bi jih želela vlada pri oblikovanju plačne reforme reševati v okviru že omenjenega stebra, so poudarili v sporočilu.

V Svizu so ogorčeni, da pogajanj v torek ni bilo. Štrukelj je spomnil na koalicijsko pogodbo, v kateri je zapisano, da bo vlada takoj začela reševati stavkovna vprašanja. »Medtem ko je bil pred dobrim mesecem podpisan stavkovni sporazum s sindikati v zdravstvu, je odnos do šolstva in šolnikov podcenjujoč, vlada naših zahtev ne jemlje resno in kaže na to, da je izobraževanje kot problem pravzaprav ne zanima. Še več, na neki način vsem 38.000 zaposlenim, ki so glasovali za stavko, sporoča, da so njihove zahteve povsem nepomembne,« je še dejal Štrukelj.

Plače stagnirajo

Začetna osnovna plača učitelja je okoli 1050 evrov neto, kar je manj kot dvesto evrov nad minimalno. Štrukelj dodaja, da je v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z zdravstvom in državno upravo izobrazbena struktura najvišja, povprečna plača med temi tremi skupinami pa najnižja. Spomnil je še na besede predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna: »Izpostavil je, da v nasprotju z zdravstvom in državno upravo, kjer so se plače realno zviševale od leta 2004, v vzgoji in izobraževanju te od tistega leta stagnirajo.« Mladi tako nimajo želje delati v vzgoji in izobraževanju, učiteljstvo pa se stara in je eno najstarejših v OECD.

V Svizu opozarjajo, da vlado k sklenitvi stavkovnega sporazuma zavezujeta tako zakon o stavki kot koalicijska pogodba. Štrukelj je dodal, da brez stavkovnega sporazuma zanje novi plačni sistem ni sprejemljiv: »Narejen je tako, da vse anomalije prenaša v novega in jih imenuje posebnosti. Ampak to je zgolj preimenovanje, ne pa nekaj vsebinsko novega. Nismo pripravljeni nositi zaostanke v novi plačni sistem, zato bomo pri sklenitvi stavkovnega sporazuma za vsako ceno vztrajali in uveljavili to z vsemi sredstvi.« V kratkem se bo sestal tudi glavni stavkovni odbor Sviza, ki bo odločal o morebitnem protestnem shodu ali pa novem stavkovnem dnevu.

Višje plače hočejo tudi ravnatelji. Kot je povedala podpredsednica njihovega sindikata Nives Počkar, sodelujejo tudi pri pogajanjih glede plačnega sistema, predlagajo pa, da bi ravnatelje razdelili na samostojne ravnatelje, ravnatelje organizacijskih enot in direktorje. Predlog bodo z ministrom usklajevali v sredo.