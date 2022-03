V Ljubljani poteka shod za mir

Današnji shod za mir, ki se je začel ob 17. uri na Trgu republike, po navedbah policije ni bil prijavljen, zato policisti zbirajo informacije, ki bi lahko bile po njihovem mnenju pomembne za uspešno izvedbo varovanja.

Shod za mir. FOTO: Črt Piksi/Delo

Nekateri udeleženci shoda v podporo Ukrajini so opozorili, da so jih včeraj in danes policisti obiskali na sedežih nekaterih nevladnih organizacij, ki se nahajajo tudi v njihovih stanovanjih. Civilne iniciative, ki podpirajo shod, fizične obiske v stanovanjskih stavbah in na sedežih organizacij razumejo kot nesprejemljiv pritisk na izvrševanje pravice do mirnega zbiranja.

Policisti iskali »koristne podatke«

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da javni shod doslej ni bil prijavljen, zato so policisti začeli zbirati informacije, ki bi bile lahko pomembne za uspešno izvedbo varovanja shoda. Med te informacije sodijo ugotavljanje, kdo je organizator shoda, seznanitev s programom oz. potekom shoda in pričakovanim številom udeležencev. Obvestila so policisti zbirali pri osebah oziroma subjektih, ki bi lahko dale koristne podatke, so zapisali.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot so opozorili, neprijavljen shod za udeležence namreč pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba, ni priskrbel dovoljenja za zaporo cest in ni seznanil javnosti s programom. »V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbimo policisti, ki na podlagi varnostne ocene pripravimo sorazmerne ukrepe za zagotavljanje varnosti na shodu,« so še pojasnili na PU Ljubljana.

Napovedana udeležba več nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe

Današnjega shoda v Ljubljani se bo udeležilo več nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, med drugim Mladi za podnebno pravičnost, Protestna ljudska skupščina in Mladi plus ter predstavniki Mirovnega inštituta, Inštituta 8. Marec in Amnesty International Slovenije.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Opozarjajo, da gre za neorganiziran protest. Ljudje se bodo zbirali nenačrtovano, zaradi izražanja solidarnosti z ljudmi, ki trpijo. Kot so zapisali, pozivajo k takojšnji prekinitvi ognja, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora, hkrati pa odločno nasprotujejo vsem političnim zlorabam vojne in stopnjevanju militarizacije tako doma kot v tujini.

»Najostreje obsojamo ruske napade na Ukrajino in izražamo solidarnost z vsemi, ki se te dni bojijo za svoja življenja, so izgubili bližnje in so razseljeni. Prepričani smo, da si ljudje na vseh straneh meje ne želijo vojne. Želijo živeti v miru, drug ob drugem,« so mdr. zapisali v sporočilu za javnost.