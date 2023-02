V ljubljanskem živalskem vrtu brez novih primerov ptičje gripe

Vse ptice v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so prejšnji teden pri poginulem črnem labodu potrdili ptičjo gripo, so zdrave. Za zdaj še ostajajo pod poostrenim nadzorom, obiskovalci pa do nadaljnjega do njihovih ograd nimajo dostopa, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.

Sum na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 je bil pri samici črnega laboda v živalskem vrtu potrjen v petek, 3. februarja. Za osebje v stiku s pticami so nemudoma uvedli biovarnostne ukrepe pri delu, obiskovalci pa si morajo ob vstopu v živalski vrt razkužiti obutev.

Ptice so skladno s priporočili ločili po določenih skupinah glede na tveganja oziroma dovzetnost za okužbo, večino so tudi umaknili v notranje prostore. Za vse so tudi odredili testiranje in kot so danes sporočili iz živalskega vrta, je to pokazalo, da so vse ptice zdrave. Vse so na varnem in se počutijo dobro, so dodali.

Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene predvsem ptiče. Bolezen se med njimi prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. Zato je v prvi vrsti pomembno preprečevanje širjenja okužb na druge, zlasti dovzetnejše vrste ptic.

V živalskem vrtu kot ključno izpostavljajo, da se v času pojava ptičje gripe ne sme dotikati poginulih ali bolnih ptic, vzdrževati je treba primerno razdaljo, v primeru poginule ptice na njihovem območju pa takoj obvestiti osebje oz. v naravi pristojne službe. Ptic še posebej ne prevažamo k veterinarju v svojih vozilih, so opozorili.

Varnostni ukrepi ostajajo v veljavi. Za obiskovalce ljubljanskega živalskega vrta tako do preklica velja, da si morajo ob vhodu in izhodu razkužiti obutev v razkuževalni barieri. Do ograd s pticami nimajo dostopa, ohranjati pa morajo primerno razdaljo tudi pri prostoživečih pticah in skrbeti za osnovno higieno.

Z izjemo črnega laboda v ljubljanskem živalskem vrtu so v Slovenji v zadnjih tednih ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah, in sicer pri 36 labodih grbcih v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Piran, Izola in Lendava, pri veliki uharici v občini Ig ter pri sivi čaplji v občini Ljubljana. V začetku prejšnjega tedna je uprava za varno hrano slovenske rejce seznanila tudi z izbruhom ptičje gripe v gospodarskem obratu z nesnicami v sosednji Avstriji v bližini slovenske meje ter jih pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.