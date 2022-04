V nekaj dneh na voljo novo zdravilo proti omikronu

Konec meseca bo v Sloveniji na voljo novo preventivno zdravilo proti omikronu evusheld, sestavljeno iz dveh monoklonskih protitelesc. Zdravilo deluje dolgotrajno, neželenih učinkov skoraj nima, v prvi vrsti pa bo namenjeno bolnikom s hudimi imunskimi okvarami – predvsem onkološkim in hematološkim bolnikom, bolnikom z aidsom, tistim na kemoterapijah, s presajenimi organi …, primerno je celo za dializne bolnike.

Zdravila je dovolj, je na pogovoru kluba Slovenske tiskovne agencije v sodelovanju s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo zagotovil prof. dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, večja težava je njegova implementacija. Že v ponedeljek bodo znana bolj natančna navodila, ki jih bodo posredovali onkologom, hematoonkologom, revmatologom, nevrologom … »Bolniki so že določeni, zdravilo lahko dobi vsak v državi,« je dejal. Večina bolnikov s hudimi imunskimi motnjami je sicer na zdravljenju v Ljubljani.

Na covid oddelku klinike za infekcijske bolezni je trenutno dvajset pacientov, od teh jih ima dvanajst hujšo motnjo imunosti. Večina jih je cepljenih – deset z dvema, nekateri tudi s tremi odmerki. V intenzivnih enotah na dveh lokacijah pa se zdravi še sedemnajst bolnikov, osem s hudo imunsko motnjo.

Pri monoklonskih protitelesih veliko neželenih učinkov ni, saj delujejo usmerjeno kot laser v oko mikroba. Edina možnost so alergične reakcije, ki pa jih praktično ni pričakovati. Pri doslej uporabljenih monoklonskih protitelesih je bilo le nekaj takšnih reakcij. Večinoma gre za bolnike z okvarjenimi organi. Pri novem preventivnem zdravilu ni pričakovati neželenih učinkov; preventivno ga lahko dajemo celo dializnim bolnikom. Dr. Janez Tomažič

Spodbudne laboratorijske raziskave

Evusheld, ki ga je odobrila tudi Evropska agencija za zdravila, so razvili pred omikronskim obdobjem, raziskave v laboratoriju pa kažejo, da deluje tudi pri omikronu. Po besedah dr. Tomažiča je evusheld orožje, ki zaščiti kot cepljenje, a deluje drugače - proti koronavirusom, medtem ko »cepiva izkoriščajo organizem, da se sam bori proti novemu koronavirusu«. Ker je pri osebah s hudimi imunskimi okvarami ta mehanizem slabši, preventivno zdravljenje v obliki protiteles za bolnike, ki se ne morejo odzvati na cepljenje, še posebej pozdravljajo hematologi, pravi dr. Karla Rener s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Prof. dr. Janez Tomažič. FOTO: Voranc Vogel

Prednosti monoklonskih protitelesc v evusheldu so po Tomažičevem v tem, da sta zelo usmerjeni in preprečujeta vezavo virusa na imunske celice. »Sproščata se počasi in delujeta dolgotrajno – teoretično od tri do šest mesecev. Tudi pri organizmu s slabim imunskim sistemom bo zdravilo delovalo proti mikrobu. Damo ga ranljivim osebam, ki so že bile cepljene, ki so prebolele covid in ki morajo biti še naprej previdne pred morebitno okužbo.«

Glede na doslej znane podatke med aplikacijo preventivnega zdravila in cepivom proti covidu-19 stroka svetuje vsaj 6- do 12-mesečni interval. »Premalo podatkov je, da bi lahko rekli povsem natančno,« je previden dr. Tomažič. Prebolevnikom, ki so imunsko oslabljeni in se lahko ponovno okužijo, svetujejo novo zdravilo po nekaj tednih.

37 bolnikov je na covid oddelku in v intenzivnih enotah klinike za infekcijske bolezni, od teh 20 s hudo imunsko motnjo

Kaj pa, če zboli oseba s hudimi imunskimi motnjami? Za postizpostavitveno zaščito novo zdravilo, odgovarja dr. Tomažič, ni namenjeno.

Dr. Irena Oblak, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo

Onkološki bolniki bodo lahko za zdaj novo preventivno zdravilo po besedah dr. Irene Oblak, strokovne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana, dobili le pri specialistu in ne tudi pri družinskem zdravniku. Sicer pa, dodaja, za onkološke in hematološke bolnike epidemije covida še ni konec. Omikron je še vedno nevaren, zato stroka svetuje upoštevanje zaščitnih ukrepov »po pameti« in »skrbno«.