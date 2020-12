V Novi Gorici s približno uro zamude začeli množično testiranje

»Če ne bodo zboleli za covidom, pa bodo za prehladom«

V Velenju na množično testiranje čakajo uro in pol



Čakali so tudi v Mariboru

V Novi Gorici, kjer bi morali ob 9. uri začeti množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom, so zaradi tehničnih težav zamaknili začetek testiranj. Na testiranje, ki se je nato začelo nekaj po 10. uri, je po oceni namestnika poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Nova Goricana lokaciji na Kidričevi cesti čakalo od 100 do 200 oseb.V civilni zaščiti so skladno z dogovorom pripravili vse potrebno za testiranje na način drive-in. Tako so v torek postavili šotor, danes pa še vso ostalo potrebno opremo za zagotovitev nemotenega in varnega testiranja, je za STA pojasnil Vendramin.»Žal so nam zjutraj sporočili, da bo testiranje zamaknjeno za določen čas, kajti v Ljubljani naj bi nastale tehnične težave,« je povedal Vendramin. Medtem je na testiranje čakalo od 100 do 200 oseb, nekateri že od pol osmih zjutraj. Ljudje so bili po Vedraminovih besedah ogorčeni, pri čemer jih tudi sam razume. Stanje v vrsti namreč povečuje možnost okužb. »Če ne drugega, bodo zboleli, če ne za covidom, pa za prehladom,« je dodal.Namestnik poveljnika civilne zaščite je sicer izrazil upanje, da bo testiranje steklo in bo bolj tekoče. Zaradi čakanja na teste so občasno nastajale manjše težave z zastoji vozil pri uvozu na parkirni prostor, vendar so po Vendraminovih zagotovilih v sodelovanju z mestnimi redarji tudi to težavo rešili.»Odziv ljudi je ogromen, žal pa je prišlo do zamude pri začetku testiranja. Zaradi tega je nastal tudi manjši prometni kaos v bližnjem križišču, kar pa je redarska služba, ki je prišla na kraj testiranja, kasneje obvladala,« je povedal novogoriški podžupanMnožično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrim testi danes poteka v več kot 20 krajih po Sloveniji. Na ministrstvu za zdravje so v ponedeljek do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 142.Na Titovem trgu v Velenju se je danes začelo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, na katerega je treba čakati uro in pol, saj je v čakalni vrsti okoli 200 ljudi. Mobilna enota bo predvidoma opravila 50 do 60 testov v eni uri, rezultat pa je znan približno pol ure po opravljenem testu.Kot je za STA povedala študentka zadnjega letnika ljubljanske medicinske fakultete, je testiranje v polnem zagonu, njihova ekipa se je dobro organizirala in bo testiranje izvajala cel dan. Danes imajo na razpolago več kot 700 hitrih testov.Dejala je tudi, da se za hitro testiranje ni treba naročati, treba pa je imeti zdravstveno izkaznico oz. osebni dokument in navesti osebno mobilno telefonsko številko, na katero bodo pristojni s sms-sporočilom obvestili o rezultatih testiranja. V primeru, da je test pozitiven, je treba opraviti še testiranje s PCR testom, je še povedala.V Mariboru poteka množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi v šotoru, ki so ga za to priložnost postavili pri Dvorani Tabor. Tam se že ves dan vije dolga vrsta čakajočih. Zjutraj je imel izvajalec nekaj tehničnih težav, zato je začel testiranje z zamudo, kar je povzročilo nejevoljo med čakajočimi.»Že pred 8. uro, ko naj bi se začelo testiranje, je bilo zbranih kar nekaj ljudi, ki so se želeli testirati,« je za STA povedal poveljnik mariborske civilne zaščite. »Zaradi zamude z začetkom testiranja je bilo nekaj nejevolje med ljudmi. Ko je zadeva stekla, pa normalno poteka. Sedaj ljudje konstantno prihajajo in imamo okoli sto ljudi v vrsti,« je dodal.