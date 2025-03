Zidarjeve vile danes niso prodali

Izklicna cena za nedograjeno nepremičnino v bližini plaže in jezera v Fiesi pri Piranu je bila 1,84 milijona evrov. Po besedah Boštjana Jurkoška, stečajnega upravitelja zapuščine Ivana Zidarja, se je dražbe udeležil en dražitelj, ki pa ni dražil. Naslednja dražba Zidarjeve vile, ki bo po nižji izklicni ceni, in sicer za 1,7 milijona evrov, bo predvidoma sklicana v dveh do treh mesecih.

Vila Novista v Fiesi, ki jo je gradbena inšpekcija deloma porušila, ker je bila črna gradnja, je pred desetletji dal zgraditi Ivan Zidar na mestu nekdanjega počitniškega doma. Danes pokojni nekdanji prvi mož največjega slovenskega gradbinca SCT, ki se ga je oprijelo ime »gradbeni baron«, je bil po propadu podjetja in sodnem pregonu zaradi poslovnih goljufij tudi obsojen na zaporno kazen. Vila, ki so jo znižali za eno etažo (okoli dvesto kvadratnih metrov), je zdaj legalizirana. Stečaj po zapuščini Ivana Zidarja in osebni stečaj njegove žene Vincencije Lambergar, ki je solastnica vile, vodita ljubljansko in koprsko sodišče. Ti sta sprejeli sklep o javni dražbi, ki je potekala danes dopoldne v prostorih stečajnega upravitelja Jurkoška v Celju.

Ivan Zidar je pred desetimi leti naznanil svoj osebni stečaj. Svoje nepremičnine je pred tem prepisal na družinske člane, drugo imetje pa je »poniknilo«. Največji Zidarjev upnik je sicer podjetje SCT v stečaju, ki ima priznanih za 8,7 milijona evrov terjatev, a jih dolžnik prereka in postopek še ni končan. Zapuščina po Ivanu Zidarju je tudi največji upnik v stečaju Zidarjeve nekdanje žene, in sicer v višini okoli 400.000 evrov. V zapuščino po Ivanu Zidarju sicer sodi tudi 800.000 evrov in švicarskih frankov, ki so jih odkrili v sefu v njegovi ljubljanski hiši.

Fieso bi dodatno ozelenili

Piranski občinski svetniki bodo sicer danes obravnavali predlog ureditve zelenih površin v Fiesi – gre za območje plaže in parka. S tem naj bi povečali odpornost območja na podnebne spremembe ter izboljšali kakovost življenja prebivalcev in obiskovalcev. Ocenjena vrednost investicije, ki naj bi se zaključila prihodnje leto, je nekaj več kot 1,6 milijona evrov z DDV, pri čemer Občina Piran računa na slabega pol milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega kohezijskega sklada.