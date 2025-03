Ponovno vzpostavljena pomorska povezava med Trstom, Slovenijo in Hrvaško

Od 26. junija letos bo znova vzpostavljena pomorska povezava med Trstom in najpomembnejšimi obalnimi destinacijami v Sloveniji in na Hrvaškem, poroča portal Morski.hr.

Nova linija bo vključevala Piran, Poreč, Rovinj in Mali Lošinj. Novico je za portal Rijeka danas potrdila Cristina Amirante, vodja oddelka za infrastrukturo in ozemlje v deželi Furlanija - Julijska krajina.

Po neuspelem javnem razpisu decembra 2024 je regionalna uprava sprožila pogajalski postopek, ki je pripeljal do sklenitve pogodbe s podjetjem Liberty Lines. To podjetje je že upravljalo s to linijo do leta 2023.

Tri leta trajajoča pogodba

Pogodba, vredna približno 4,5 milijona evrov, je bila sklenjena za obdobje treh let. Zagotavlja vzpostavitev mednarodnih pomorskih linij med Trstom in destinacijami v Sloveniji ter na Hrvaškem. Cilj projekta je ponuditi alternativo avtomobilskemu prometu, zlasti v poletni turistični sezoni.

Kot je za Rijeka danas poudarila Cristina Amirante, je ta projekt skladen z regionalnimi strategijami za izboljšanje integriranega in okolju prijaznega prometnega omrežja. Ponovna uvedba te pomorske povezave bo izboljšala povezanost Trsta z pomembnimi turističnimi destinacijami na severnem Jadranu.

Urnik in podrobnosti linij

Pomorski prevoz bo na voljo od 26. junija do 1. septembra 2025, vsak dan razen ob torkih, z odhodom in prihodom na pristanek IV v Trstu. Predvidene linije so:

Trst – Piran – Poreč – Rovinj (in obratno)

Trst – Rovinj – Mali Lošinj (in obratno)

Trst – Poreč – Piran – Trst

Trst – Piran – Rovinj – Trst

Vsako plovilo bo lahko prepeljalo več kot 180 potnikov s sedežem v notranjosti plovila ter najmanj 10 koles, kar dodatno spodbuja okolju prijazen način potovanja, piše Rijeka danas.