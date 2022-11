V Piranu zaradi visoke plime in vetra sprožili sireno

Regijski center za obveščanje Koper je danes nekaj pred osmo zjutraj v Piranu zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom - opozorilo za nevarnost, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Morje je poplavljalo tudi v Izoli. Z Arsa tačas že poročajo, da smo prešli »v bolj plohasto/nevihtni del poslabšanja«. V Breginju so okrog 9. ure zaznali močan naliv, padlo je 25,7 milimetra dežja. Skupno je bilo do 10. ure največ dežja na Voglu, kar 109 milimetrov, medtem ko je v Beli Krajini še suho.

Še vedno je razmeroma toplo, na Kredarici pa dež in sneg pri eni stopinji Celzija.

Občasne krajevne padavine so se ponoči krepile in zjutraj razširile nad vso državo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo zjutraj, dopoldne in sredi dneva možni krajevno močnejši nalivi, saj se bo prek severnega Jadrana ob močnih južnih vetrovih pomikal ciklon z vremensko fronto, je napovedal Arso. Za zahodni del države tako velja oranžno opozorilo, za vzhodni pa rumeno.

V zgodnjih jutranjih urah ni delovala številka za klic v sili 112 Zaradi izpada številke za klic v sili 112 na Telekomu Slovenije je po celotni Sloveniji v jutranjih urah, okoli pol dveh, prišlo do motenega delovanja centrov za obveščanje, so sporočili iz ministrstva za obrambo. Okvaro je Telekom Slovenije odpravil postopno med 2.30 in 4.30 zjutraj. Od takrat centri za obveščanje delujejo nemoteno.

Na jugozahodu Slovenije Arso opozarja tudi pred močnim vetrom, ki dosega od 50 do 70 kilometrov na uro. Veter maje drevesa, lomi veje. Prav tako ovira cestni promet določenih kategorij in že nekoliko otežuje gibanje. Morje je zmerno vzvalovano. Prebivalce pozivajo, naj zaprejo vrata in okna in se ne zadržujejo na potencialno nevarnih mestih na prostem, so zapisali na Arso. Dodatno previdnost priporočajo v prometu in na morju.

Pozor pred plazovi

Tačas pa tudi Geološki zavod Slovenije zaradi napovedanih večjih količin padavin opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni Sloveniji. Zemeljski plazovi so možni tudi v ostalih predelih države, verjetnost pa se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Arso opozarja pred naraščanjem hudourniških vodotokov.

Arso še opozarja, da so na severozahodu, jugozahodu in v osrednji Sloveniji ob hudourniških vodotokih možne poplave meteorne in zaledne vode. V primeru, da prebivalci opazijo naraščanje hudourniškega toka naj se umaknejo nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ob tem naj ne skušajo prečkati vodnega toka. Iz nižjih prostorov, ki bi jih lahko zalila voda, naj umaknejo hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti, a le če je to mogoče storiti pravočasno, so zapisali na Arso.