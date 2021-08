V politiki se je okrepil natoskepticizem

V nadaljevanju preberite:

Dvomi o uspešnosti in smiselnosti slovenskega vztrajanja v Afganistanu so stari že več kot desetletje in segajo v čas vlade Boruta Pahorja. »Ne skrivam, da me, osebno, naraščanje števila vojske in podpornih sil zaveznikov v Afganistanu ne prepričuje, da bi bila misija v Afganistanu uspešnejša,« je že aprila leta 2010 izjavil Pahor, ki je leto dni pred tem na poslansko vprašanje odgovoril, da »Afganistan vojaško ni rešljiv« in da je bila odločitev držav, s Slovenijo vred, da bodo poskušale to državo »vojaško« urediti, napačna.