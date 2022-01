V ponedeljek rekordnih 5164 pozitivnih primerov

Širjenje okužb s koronavirusom v Sloveniji ne pojenja. Medtem ko so v nedeljo odkrili 2515 pozitivnih primerov in je delež odkritih primerov znašal 48 odstotkov, so v ponedeljek po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili rekordnih 5164 okužb. Opravili so 10.246 testiranj PCT, delež pozitivnih primerov je znašal 50,4 odstotka. Pri tem so po podatkih NIJZ opravili tudi 108.800 hitrih antigenskih testov.

Največ dnevno potrjenih okužb so doslej potrdili 3. novembra lani, in sicer 4518 okužb, v ponedeljek so jih potrdili 646 več.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je hospitaliziranih 553 bolnikov, od tega jih 160 potrebuje intenzivno terapijo. V ponedeljek so umrle štiri osebe s covidom-19.

Različica omikron je pri nas že izpodrinila različico delta. Minister za zdravje Janez Poklukar je v ponedeljek napovedal nove cepilne dneve, da bi dvignili precepljenost populacije ter zmanjšali pritisk na bolnišnice in zdravstveno osebje. Cepilni dnevi bodo potekali od četrtka do vključno sobote, in sicer od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522 oziroma 56,7 odstotka populacije.