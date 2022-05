V poslanskih klopeh bodo še menjave

Potem ko bo danes še šesterica kandidatov za ministre prestala zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi komisijami, je za jutri že predvideno potrjevanje vlade Roberta Goloba. O listi kandidatov za ministre se v državnem zboru glasuje v celoti – potrditi jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja –, za tem pa je že predvidena prva večerna seja vlade. Naslednja naj bi bila v petek. Kdo se bo po tem še preselil iz poslanskih klopi oziroma vanje?

Kaj vse bo na prvi seji vlade potrjevala ministrska ekipa Roberta Goloba, še ni jasno, a kot je to običajno, bodo gotovo izpeljali nekaj osnovnih kadrovskih potez, ki pa bodo nato še dodatno spremenile tudi sestavo parlamenta. Dan Juvan, ki bi mu po imenovanju Luke Mesca za ministra za delo in Aste Vrečko za kulturno ministrico pripadlo mesto nadomestnega poslanca, nam je namreč potrdil, da bo državni sekretar na ministrstvu za delo. Juvan je sicer strokovni sodelavec Levice za področje dela in tudi avtor zakona, s katerim so poslanci zaprli trgovine ob nedeljah. Namesto njega v parlamentarne klopi prihaja pedagog in humanitarec Milan Jakopovič.

Milan Jakopovič bo poslanec Levice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poleg Juvana bo državni sekretar tudiki bo po uveljavitvi sprememb zakona o vladi, s katerim bo Mesec dobil ministrstvo za solidarno prihodnost, prevzel vodenje ministrstva za delo.

Že pred glasovanjem o novi vladi se bodo poslanci seznanili, da bo Goloba v poslanskih klopeh nadomestil borovniški župan Bojan Čebela. V vladne klopi pa se bo po koncu seje preselil nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, bodoči minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga bo nadomestil nekdanji televizijski novinar Aleksander Prosen Kralj, saj bo ortoped Danijel Bešič Loredan postal zdravstveni minister.

Za generalno sekretarko vlade bo Golobova ekipa potrdila poslanko in odvetnico Barbaro Kolenko Helbl, in kot so zatrdili v Gibanju Svoboda, ji bo takrat z nastopom funkcije zaradi nezdružljivosti prenehal poslanski mandat. Nadomestil pa jo bo naslednji kandidat z najboljšim izidom v mariborski volilni enoti, to je Tomaž Lah, eden od šesterice kandidatov, ki je po začetni razdelitvi poslanskih mandatov že prejemal čestitke za svojo uvrstitev v parlament, a je po ugotovitvi računalniške napake ostal (začasno) brez njega.

Če bi poslanka morala odstopiti sama, bi bile, ker od volitev še ni minilo pol leta, potrebne nadomestne volitve. Na njih pa bi lahko bil izvoljen kandidat katerekoli stranke.

Predsednico SD Tanjo Fajon, ki bo v novi vladi prevzela zunanje ministrstvo, bo nadomestil Jonas Žnidaršič. Dosedanjega dolgoletnega vodjo poslanske skupine Matjaža Hana, ki bo v sredo postal gospodarski minister, pa bo zamenjal nekdanji poslanec