V Slovenski škofovski konferenci obžalujejo odločitev ustavnega sodišča

Slovenska škofovska konferenca (SŠK), v kateri zaseda zbor neporočenih katoliških škofov z območja države, z obžalovanjem sprejema nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok omogočila tudi istospolnim partnerjem. V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen v družino očeta in matere, so zapisali teden dni po objavi odločitve ustavnega sodišča.

Posvojitev otroka tudi ne spada med človekove pravice, zato je še toliko bolj pomembno, da so v ospredju pravice otroka in njegovih optimalnih možnosti za rast in razvoj, so v SŠK zapisali v sporočilu za javnost.

Svarijo pred »novim družbenim redom«

Omenjeni odločitvi ustavnega sodišča sta v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo, menijo. Navedeni določbi spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti, so dodali.

Namen odločb je zanikati človeško naravo in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti, so zapisali.

FOTO: Jose Cabezas/Reuters

»Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo temeljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok,« so zapisali. Pričakujejo, da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omejitvam svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih skupnosti še posebej takrat, ko bodo javno izražali naravno razumevanje zakonske zveze in pravico otrok do posvojitve v družino očeta in matere.

Prav tako pričakujejo, da bo ustavno sodišče v prihodnje ponovno premislilo omenjeni odločbi in ustrezno zaščitilo vrednote zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva ter pravice otrok, menijo. Vernike spodbujajo, da se na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji, so zaključili.