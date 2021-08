V soboto ob 776 testih PCR potrdili 68 okužb

V soboto so v Sloveniji opravili 776 PCR testov in potrdili 68 okužb s koronavirusom oziroma 8,8 odstotka. Opravili so tudi 19.508 hitrih antigenskih testov, so sporočili s sledilnika za covid-19.



Zaradi koronavirusne bolezni je hospitaliziranih 31 bolnikov, sedem jih potrebuje intenzivno terapijo. V soboto sta umrli dve osebi s covidom-19. Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 1454 primerov okužbe, sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pa znaša 119. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev znaša 68,9.



Z enim odmerkom cepiva je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 938.825 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 831.358 oz. okoli 39 odstotkov vseh prebivalcev, kažejo podatki NIJZ.

