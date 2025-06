V Spodnji Soški dolini pozdravili paket okoljskih aktov

Vlada je včeraj sprejela paket podzakonskih aktov, s katerimi sledi zahtevam novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in določa strožje pogoje obratovanja ter spremljanja naprav za sežig in sosežig.

Glede na odzive so rešitve v uredbi o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter v pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu sprejemljive za vse deležnike v Spodnji Soški dolini.

Iz družbe Alpacem Cement so sporočili, da jim nova uredba omogoča nadaljevanje delovanja in zmanjševanje emisij, v lokalni skupnosti ter v nevladnih organizacijah pa sprejete akte pozdravljajo. V Občini Kanal ob Soči jih ocenjujejo kot pomemben in zelo pozitiven korak naprej k zagotavljanju bolj zdravega in varnega okolja za prebivalce.

Akti usklajeni z deležniki

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je na predstavitvi v Kanalu ob Soči poudaril, da so predpise uskladili z vsemi tremi deležniki. Novi podzakonski akti prinašajo najstrožje okoljske standarde na svetu, praktična implementacija določenih ukrepov pa bo v marsičem orala ledino, je poudaril. Priprava uredb je bila nekoliko kompleksnejša, je dejal, ker gre za nekaj povsem novega v svetovnem merilu.

Ob tem je Kumer že za jesen napovedal slavnosten ogled sporočanja rezultatov meritev na Agenciji RS za okolje (Arso) v realnem času, kar je ena od zahtev nove uredbe o nadzoru nad emisijami.

Aljoša Petek iz Pravno informacijskega centra je komentiral, da sprejeti uredbi in pravilnik v nekaterih točkah celo presegajo zahteve novele zakona o varstvu okolja. Napovedal je tudi sodelovanje in podporo pri implementaciji ukrepov, poudaril, da je to dosežek boja lokalnega prebivalstva, ter da je treba nove standarde, denimo poročanje v realnem času, zahtevati tudi od drugih onesnaževalcev.

Nove akte o monitoringu ter standardih obratovanja sežigalnic in sosežigalnic so predstavli in komentirali (z leve) Tomaž Vuk (predsednik uprave Alpacem Cementa), Bogomir Bavdaž (predsednik društva EKO Anhovo in dolina Soče), Miha Stegel (župan občine Kanal ob Soči) in Bojan Kumer (minister za okolje). FOTO: Občina Kanal ob Soči

Kakovostnejši zrak za občane ...

»S sprejetjem novele zakona ZVO-2 in včerajšnjim sprejetjem uredb ter pravilnika smo skupaj z državo in nevladnimi organizacijami dosegli višje okoljske standarde z najstrožjimi emisijskimi vrednostmi in pogoji za obratovanje naprav za sosežig v EU. Slovenija je s telemetričnim poročanjem meritev ministrstvu postala vodilna tudi na področju zagotavljanja transparentnosti meritev in obratovalnega monitoringa,« so zadovoljni na občini.

Uredba prebivalcem prinaša bistveno nižje mejne vrednosti emisij v zrak in boljši nadzor nad delovanjem naprave, so izpostavili na občini, zaostrujejo se tudi pogoji, pod katerimi lahko podjetje še sosežiga odpadke. Kot ključno spremembo pri obratovalnem monitoringu so izpostavili trajno merjenje živega srebra in ne več le dvakrat letno.

... in poziv k čimprejšnji implementaciji

»Do dejanskih sprememb in bistvenega znižanja celokupnih emisij bo prišlo šele po spremenjenem okoljevarstvenem dovoljenju in izvedeni posodobitvi cementarne. Zato je nujno, da vsi deležniki naredijo vse potrebno, da do tega čim hitreje pride,« so pozvali na občini Kanal ob Soči.

V Društvu EKO Anhovo in dolina Soče pozdravljajo, da sprejeta uredba poleg strožjih mejnih vrednosti za naprave za sosežig odpadkov prinaša tudi strožje pogoje obratovanja ter trajne meritve živega srebra. Pričakujejo, da bodo jasnejša pravila obratovalnih pogojev pripomogla k učinkovitejšemu nadzoru. Kot poudarja predsednik upravnega odbora društva Bogomir Bavdaž, je za prebivalce pomembno, da se čim prej bistveno znižajo dejanske celokupne emisije.

»Za nas je najpomembneje, da se strožje mejne vrednosti in strožji pogoji obratovanja uveljavijo v najkrajšem možnem času. Zato od vlade pričakujemo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da se zakonske spremembe uveljavijo tudi v praksi.«

Pridobivanje dovoljenj in investicije

Sprejeti regulatorni okvir po podjetju omogoča nadaljevanje delovanja v Sloveniji, oskrbo svojih strank, ohranitev delovnih mest ter občutno zmanjšanje emisij, pa so se odzvali v Alpacem Cementu. Ob tem pa poudarili, da mora podjetje za popolno skladnost z zakonodajo in izvedbo načrtovanih naložb v višini več deset milijonov evrov pridobiti vsa potrebna dovoljenja. »To bo naslednji ključni korak, ki zahteva tesno sodelovanje z vsemi relevantnimi deležniki, vključno s pristojnimi organi, Občino Kanal ob Soči in lokalno skupnostjo,« so poudarili.

Podjetje bo po pridobitvi pravnomočnih dovoljenj investiralo v napredne tehnološke rešitve, ki bodo nekatere v taki obliki v cementni industriji uporabljene prvič. Kot je pojasnil dr. Peter Gašperšič, član nadzornega sveta, bo cementarna po tehnološki posodobitvi delovala v skladu z najstrožjimi okoljskimi zakonodajnimi standardi v cementni industriji, in bo ena izmed cementarn z najnižjim okoljskim vplivom v Evropi.

»Naše predvidene obsežne in celovite naložbe so jasna zaveza naši regiji in Sloveniji ter nadaljnjemu zagotavljanju delovnih mest. Z uporabo sodobnih tehnologij in trajnostnimi proizvodnimi metodami bomo pomembno zmanjšali naš okoljski vpliv. Tudi v času investicijskega cikla bomo ostali zavezani dialogu, sodelovanju in transparentnosti. Kot eden pomembnejših delodajalcev v regiji in gospodarskih akterjev v Sloveniji smo zavezani dolgoročnemu, zaupanja vrednemu sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki – še posebej z Občino Kanal ob Soči in lokalnimi prebivalci,« je poudaril dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacem Cementa.