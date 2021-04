V torek bo snežilo

Čeprav je že pomlad, bo v prihodnjih dneh vreme povsem zimsko. Meteorologi z Agencije za okolje še napovedujejo sončno ponedeljkovo dopoldne, popoldne pa se bodo že pripodili oblaki in ponoči bodo Slovenijo zajele padavine. Sprva bo deževalo, meja sneženja pa se bo do jutra v večjem delu države spustila do nižin.Jutri dopoldne bo snežilo, na Primorskem pa večinoma deževalo. Po nižinah bo predvidoma zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli 25 centimetroc, na severovzhodu do okoli pet centimetrov.Popoldne bodo padavine ponehale, oblaki se bodo trgali, nastalo bo nekaj snežnih ploh, še pojasnjujejo na Arsu. Na Primorskem bo zjutraj pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od minus tri do ene stopinje Celzija, na Primorskem do štiri, najvišje dnevne od nič do šest, na Primorskem do osem stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne snežne plohe. Burja bo oslabela.V četrtek in petek kaže na deloma jasno vreme, v petek bo predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije že več oblačnosti. Oba dneva bo zjutraj še mrzlo, slana in pozeba bosta precej verjetni v večjem delu Slovenije, opozarjajo na Arsu. V soboto bo ob jugozahodnem vetru še dokaj sončno, od nedeljo do torka pa je verjetnost za padavine znatna.