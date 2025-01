V ZD Ljubljana izjemno povečan obisk, sprožili so načrt množične nesreče

Na splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je danes popoldne izjemno povečan obisk bolnih, predvsem z različnimi virusnimi obolenji in bolečinami, denimo v križu. Zaradi tega so sprožili načrt množične nesreče, kar pomeni, da kličejo zdravstvene delavce, da bi okrepili ekipe, so sporočili iz ZD Ljubljana.

Paciente prosijo, da se zaradi izjemno povečanega obiska bolnih na splošno nujno medicinsko pomoč obračajo le v primeru nujnih stanj. Za vse druge primere pa jih prosijo, da obiščejo svoje izbrane osebne zdravnike, v primeru njihove odsotnosti pa nadomestne zdravnike v enotah ZD Ljubljana oz. dodatne ambulante družinske medicine.

Ob tem opozarjajo, da je obisk splošne nujne medicinske pomoči zaradi stanja, ki ni nujno, samoplačniški.

Poudarili so, da virusna obolenja niso nujno stanje in da pri teh obolenjih, kot je denimo vročina z drugimi znaki do pet dni, obisk zdravnika ni potreben, zdravil za ta obolenja ni. »Svetujemo počitek, pitje zadostne količine tekočin in zniževanje povišane temperature. Kronični bolniki, ki svojo bolezen dobro poznajo in ki bi se v primeru dodatnega virusnega obolenja lahko poslabšala, v takih primerih pokličejo v ambulanto,« so še pojasnili.