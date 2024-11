V ZD Tolmin po odpovedi dveh zdravnic iščejo rešitve

Pred mesecem dni so v Zdravstvenem domu Tolmin odpoved dali trije splošni zdravniki, ki so delovali v tolminskih družinskih ambulantah. Po pogovorih z vodstvom se je eden odločil, da ostane, dve zdravnici pa konec meseca odhajata. Za skoraj 3000 občanov, ki bodo ostali brez zdravnika, zgolj v decembru odpirajo ambulanto za neopredeljene.

Direktor ZD Tolmin Primož Uršič je poudaril, da pospešeno iščejo nadomestitve za zdravnici, ki odhajata. Še v tem mesecu bodo zaposlili novo zdravnico na področju urgentne medicine, pripravljajo pa se tudi na zaposlitev zdravnice iz tujine, ki bo sicer morala najprej opraviti uvajalno obdobje, v naslednjem letu pa bi lahko začela delati kot zdravnica družinske medicine.

Zaradi težav, ki pestijo ZD Tolmin, so se predstavniki zdravstvenega doma in tolminske občine v torek sestali tudi s pristojnim ministrstvom, kjer sicer konkretnih rešitev niso našli, po Uršičevih besedah so bili pogovori povezani predvsem z ukrepi, ki jih lahko načrtujejo za prihodnost.

Z zaključkom novembra bo na Tolminskem ostalo brez osebnega zdravnika skoraj 3000 občanov, ki so bili opredeljeni pri odhajajočih zdravnicah. Za tiste, ki bodo potrebovali zdravniško oskrbo, bo v decembru odprta ambulanta za neopredeljene, je pojasnil Uršič. A bo ta delovala zgolj zadnji mesec v letu, saj se te ambulante nato z novim letom ukinjajo.

Po novem letu naj bi bile uvedene tako imenovane ambulante za boljšo dostopnost, a kot pravi Uršič, podrobnejših informacij glede omenjenih ambulant zaenkrat še nimajo. »V vsakem primeru nameravamo to ambulanto postaviti, če bo le mogoče, tako da bi ti pacienti, ki bodo ostali brez osebnega zdravnika, tam dobili oskrbo. Upamo, da bo s strani ministrstva zastavljena tako, da bo to mogoče izvesti tudi v Tolminu,« je poudaril.

Kot še dodajajo v ZD Tolmin, trenutno urejajo tudi dodatno informacijsko službo, ki bo skrbela za boljšo podporo ljudem preko telefona in tudi v živo ob obisku zdravstvenega doma.