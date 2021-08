Včeraj 1587 testov, potrjenih 139 okužb, delež pozitivnih 8,8-odstoten

Ob 1587 testih potrjenih 139 novih okužb, delež pozitivnih testov 8,8-odstoten

V ponedeljek so opravili 1587 PCR-testov, med temi pa so okužbo na novi koronavirus potrdili pri 139 osebah. Delež pozitivnih testov je bil 8,8-odstoten, opravljenih je bilo tudi 18.736 hitrih antigenskih testov, navaja sledilnik za covid-19.V državi se je znova povečalo število aktivnih primerov okužbe, teh je zdaj 1224. Ponovno zaznavamo povečanje povprečja novih primerov zadnjih sedmih dni; povečalo se je za 7,7 odstotka in znaša 108,4. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev se giblje pri številki 58, kar je 2,4-odstotno zvišanje.Epidemične razmere v državi se slabšajo. Za primerjavo, 3. avgusta lani je bilo opravljenih 890 PCR-testov, od tega je bilo potrjenih zgolj devet okužb, delež pozitivnih testov je znašal 1,01 odstotka.Ameriški predsednikje v torek kritiziral nekatere republikanske politike, ki zavračajo maske in ne prepričujejo svojih volivcev, naj se cepijo proti covidu-19. Po ZDA sicer spet uvajajo različne ukrepe za zajezitev pandemije, ki jo krepi različica novega koronavirusa delta.Biden je na novinarski konferenci naznanil že sprejete ukrepe, kot je njegov ukaz o cepljenju vseh zveznih uslužbencev, ki jih v nasprotnem primeru čaka redno testiranje skupaj z drugimi varnostnimi ukrepi proti novemu koronavirusu. Spodbudil je zvezne države in lokalne skupnosti, naj ljudem namenijo po sto dolarjev spodbude za cepljenje, če ne pomaga nič drugega. Mesto New York je od petka znesek izplačalo že 11.000 ljudem.Izrazil je podporo županu New Yorka, ki je v torek naznanil, da bodo morali v mestu od 16. avgusta naprej uporabniki telovadnic, obiskovalci športnih in drugih prireditev ter restavracij imeti potrdilo o cepljenju. Mestne inšpekcije bodo začele to preverjati šele 13. septembra, da podjetjem omogočijo čas za prilagoditev na ukrep.»Če nisi cepljen, potem na žalost ne boš mogel sodelovati pri številnih stvareh. Če želiš polno sodelovati v družbi, se boš pač moral cepiti,« je dejal De Blasio. Broadwayska gledališča so že sama naznanila, da bodo po odprtju jeseni od zaposlenih in obiskovalcev zahtevala potrdilo o cepljenju. Županov ukrep je zaskrbel restavracije, ki jih je strah nemirov in nasilja nezadovoljnih strank.Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek za 60 dni podaljšal moratorij na deložacije, ki je bil sprejet med pandemijo covida-19 in se je iztekel v soboto. Vlada predsednika ZDA Josepha Bidna je bila pod velikim pritiskom, da podaljša moratorij, čeprav je vrhovno sodišče ZDA junija sklenilo, da ni zakonit.Demokratska levica je bila ogorčena nad Bidnom, da ni niti poskusil podaljšati moratorija, čeprav več milijonom Američanom, ki so med pandemijo izgubili dohodke, grozi izgon iz stanovanj, ker ne morejo plačevati najemnin. Zvezni kongres je sicer za pomoč takim namenil 47 milijard dolarjev, vendar pa zvezne države in lokalne skupnosti sredstev ne črpajo.Biden je bil v nerodnem položaju, saj so celo demokratski kongresniki pred kongresom aktivno protestirali proti vladi, ker ni podaljšala moratorija. Predsednica predstavniškega doma kongresapa je po odločitvi CDC sporočila, da gre za veliko olajšanje.Bidnova vlada je doslej trdila, da ima zvezane roke zaradi odločitve vrhovnega sodišča, ki je prepovedalo podaljšanje moratorija brez posebnega zakona. CDC se je zdaj znašel po svoje, vendar pa bo to najverjetneje spet predmet tožb lastnikov stanovanj.Biden CDC ni ukazal, kaj naj dela, ampak ga je prosil, ali lahko najde način za podaljšanje, in CDC je sklenil, da ima pooblastila za podaljšanje moratorija za območja, ki so v širjenju novega koronavirusa huje prizadeta. To naj bi zajemalo 90 odstotkov ameriškega prebivalstva.Biden je v torek tudi pozval države in lokalne skupnosti, naj izkoristijo 47 milijard dolarjev in plačajo najemnine lastnikom stanovanj.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes poročali o 29 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. To je od 1. julija najvišje število okužb, povezanih z igrami. Med na novo okuženimi so štirje športniki.Skupno število okužb, povezanih z olimpijskimi igrami, ki so se na Japonskem začele 23. julija, se je tako povzpelo na 327.V času iger so v japonski prestolnici razglašene izredne razmere, tekmovanja pa potekajo pred praznimi tribunami.Organizatorji so doslej opravili že 500.000 testiranj na novi koronavirus, med pozitivnimi je bilo doslej 29 športnikov.Štirje zadnji primeri so povezani z grško sinhrono plavalko. Karanteno so odredili celotni grški ekipi v tem športu, ta pa je že zapustila olimpijsko vas ter se preselila v poseben hotel.