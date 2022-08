Vajgl išče popodoro pri SD in Levici

Kandidatura nekdanjega člana Stranke Alenke Bratušek, ki se je prejšnji mesec uradno pripojila Gibanju Svoboda, ima že daljšo predzgodovino. Izvršni odbor zdaj že bivše SAB je Iva Vajgla uradno potrdil za predsedniškega kandidata, a združena stranka ni posvojila njegove kandidature.

Organi stranke Gibanje Svoboda so kot kandidatko za predsednico države podprli podpredsednico stranke Marto Kos, o Vajglovi kandidaturi pa sploh ni bilo razprave. Vajgl je zato prejšnji mesec poslal predsedniku največje parlamentarne stranke Robertu Golobu pismo, v katerem mu je sporočil, da je Gibanje Svoboda zamudilo priložnost, da postopke kandidiranja vodi transparentno.

Uradno bo Vajgl, ki kasneje ni pristopil v Gibanje Svoboda, svojo kandidaturo napovedal v drugi polovici meseca. Še vedno se ni odpovedal načrtu, da bi njegovo kandidaturo podprla katera od parlamentarnih strank, pri čemer so se možnosti zožile le na dve, torej na SD in Levico. Vajgl je potrdil, da je bil v stiku z vodstvoma obeh, a dokončnega odgovora glede podpore še ni dobil z nobene strani.

Vajgl samega sebe umesti kot levičarskega kandidata, čeprav je večino svoje politične kariere deloval v liberalnih strankah LDS in Zares. O sebi pove, da nikoli ni bil neoliberalec, ampak socialni liberalec. Kot pravi, je pri nekaterih članih obeh strank naletel na pozitiven odziv na njegovo kandidaturo, pojavila naj bi se celo razmišljanja, da bi lahko bil skupen kandidat obeh strank, SD in Levice, kar bi lahko bil prvi korak do povezovanja obeh v levi blok. Iz SD je sicer slišati, da en del stranke želi, da kandidira evropski poslanec Milan Brglez, drugi del pa navija za podporo Nataši Pirc Musar.

Če Vajgl ne bo dobil strankarske podpore, kar je nedvomno bližnjica do kandidature za predsednika republike, naj bi se lotil zbiranja podpisov volivcev. Sam se zaveda, da bo to zelo težavna naloga, saj ob tem dodaja, da nima nobenih sponzorjev in mecenov. Med podporniki njegove kandidature se omenjata zakonca Spomenka in Tine Hribar.

Devetinsedemdesetletni Vajgl je bil slovenski veleposlanik v Nemčiji, leta 2004 pa je postal zunanji minister v vladi Janeza Drnovška. Drnovšku je kasneje kot predsedniku republike svetoval na področju zunanje politike. Pred dvema petletnima mandatoma v evropskem parlamentu je bil tudi poslanec stranke Zares v državnem zboru.