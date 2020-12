V ponedeljek skupno 1957 novih okužb

Včeraj so na območju Slovenije do 24. ure odkrili 1957 novih okužb, je objavil portal Sledilnik za covid . To je skupno število, sicer pa je bilo med 5677 PCR testi pozitivnih 1549, med 5073 hitrimi antigenskimi pa je bilo takšnih 408.Skupno število opravljenih testov je bilo včeraj kar 10.750. ​Delež pozitivnih PCR testov je bil 27,3 odstotka, delež pozitivnih med hitrimi pa 8 odstotkov. Po oceni sledilnika imamo trenutno v državi 18.965 aktivnih primerov okužb.Čakamo še na uradne podatke vlade, ki zajemajo tudi število tistih obolelih s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično nego, tudi na intenzivnih oddelki. Isto velja za število obolelih, ki so včeraj bitko v covidom-19 izgubili.