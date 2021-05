Več pravic za bolnike, manj administrativnih bremen za zdravnike

Dodatnih šest milijonov evrov letno

Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS. Foto Milena Zupanič

Novih 15 pripomočkov

Poenostavljeni postopki

Trajna napotnica

Nujna stanja v ustni votlini

Za vse delodajalce

Ta mesec so že pričele ali še bodo pričele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje sprejela marca. Skupaj gre za 15 novih pravic s področja predpisovanja medicinskih pripomočkov in več sprememb na področju zdravstvenih storitev. Zelo pomembna sistemska sprememba je uvedba trajne napotnice. Pomembno novo obveznost prinaša sprememba pravil tudi delodajalcem: bolniška nadomestila bodo morali z januarjem 2023 vlagati in obračunavati elektronsko.»S tokratnimi spremembami bomo posodabljali in širili obseg pravic in zmanjšali administrativna bremena za bolnike in zdravnike,« je pojasnila, generalna direktorica ZZZS.Po njenih besedah na ZZZS poleg širjenja obsega pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja »zmanjšujemo administrativna bremena za zavarovane osebe zlasti z uvedbo trajne napotnice, možnostjo odreditve reševalnega prevoza tudi s strani zdravnika v naravnem zdravilišču ter pri predpisovanju in izdajanju medicinskih pripomočkov, nadaljujemo z zmanjševanjem obveznosti zdravnikov z opravili nemedicinske narave zlasti na primarni ravni z uvedbo trajne napotnice za kronična stanja, z možnostjo napotovanja v zdravilišče s strani bolnišničnega zdravnika tudi za nenadaljevano zdraviliško zdravljenje ter pri predpisovanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco in potrošnega materiala, ki se po novem ureja brez posredovanja zdravnika. Pospešujemo tudi digitalizacijo in elektronsko poslovanje s strankami ZZZS, zlasti z uvedbo obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela s strani delodajalcev«.Spremembe se bodo dotaknile nekaj sto tisoč zavarovancev: samo na področju medicinskih pripomočkov dobiva, na primer, pripomočke za inkontinenco 80 tisoč oseb, slušne aparate 70 tisoč oseb, do pripomočkov za kompresijsko zdravljenje bo upravičenih okoli osem tisoč oseb in tako naprej.Zdravstvena blagajna bo imela zaradi širitev pravic šest milijonov evrov dodatnih stroškov letno. Poglejmo podrobneje.Skozi leto bodo pričele veljati pravice do kar 15 novih medicinskih pripomočkov.Že s prvim majem je uveljavljena pravica do senzorjev za oksimeter za lepljenje na kožo za otroke do treh let, ki so bili doslej upravičeni do treh senzorjev na mesec, odslej pa jih bodo dobili po šest.Sredi maja bo uveljavljena pravica sodobne inzulinske črpalke z zaprto zanko, za katero so doslej zavarovanci doplačevali, odslej pa to ne bo več potrebno. Gre za sistem za dovajanje, programiranje in samodejno prilagajanje inzulina pri sladkornih bolnikih tipa 1. Bolniki, ki ta aparat uporabljajo, bodo upravičeni tudi do senzorja in kontinuiranega merjenja glukoze.Prav tako sredi maja bo pričela veljati tudi pravica do ortopedskih čevljev in spon po Ponsetijevi metodi za otroke, sočasna pravica do sobnega dvigala in dvigala za kopalnico za nepokretne osebe, pravica do zaščitne čelade za odrasle ljudi z epilepsijo, pravica do testnih trakov za določanje beljakovin v urinu, do pripomočka za hranjenje ter dajanje olja in zdravil ter pravica do električnega skuterja, ki bo postal last zavarovanih oseb, medtem ko ga imajo zdaj v najemu.Novembra bo pričela veljati razširjena pravica do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje, pravica do novega pogona za voziček na ročni pogon, pravica do izkašljevalnika in potrošnega materiala zanj, pravica do vložka za slušni aparat in razširjena pravica do popravil, prilagoditev in novega dela proteze udov.Prav tako z novembrom bo uveljavljanje pravic do medicinskih pripomočkov poenostavljeno: zavarovanci bodo lahko na podlagi splošne naročilnice za svojo bolezen sami izbirali konkretne medicinske pripomočke pri dobaviteljih. Naročilnice bodo lahko za določene medicinske pripomočke izdajali neposredno bolnišnični zdravniki specialisti, medtem ko sedaj dajejo navodila izbranim osebnim zdravnikom, ti pa napišejo naročilnico, kar ne zanje zgolj administrativno opravilo.Pri zdravstvenih storitvah je najpomembnejša uvedba trajne napotnice, s katero bo lahko osebni zdravnik prenesel skrb za na primer sladkornega bolnika trajno na bolnišničnega zdravnika. Tako bo osebni zdravnik razbremenjen vsakokratnega novega pisanja napotnic. Ureditev bo začela veljati avgusta letos; do takrat še mora NIJZ nadgraditi svoj informacijski sistem.Med spremembami zdravstvenih storitev so pomembne še dodatne pravice za fizioterapjo pri kroničnih kostno-mišičnih boleznih, dodatna pravica do zdraviliškega zdravljenja po poškodbi medenice in spremembe pori predpidovanju zdraviliškega zdravljenja nasploh, ter dodatna nujna stanja v zobozdravstvu. To so poškodbe zob in ustne votline, vnetja v ustni votlini, močnejše krvavitve in huda bolečina v ustih. Pomembno je, da lahko pri nujnih stanjih pacient brezplačno obišče zobozdravnika kadarkoli, tudi zasebne zobozdravnike brez koncesije.Za delodajalce je izredno pomembna novost obveza po elektronskem zahtevku za obračun nadomestil v primeru daljše bolniške odsotnosti z dela. Ta obvesznost prične veljati januarja leta 2023, do takrat pa se morajo vsi delodajalci zanjo pripraviti.