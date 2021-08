Večja pričakovanja do resolucije o socialnem varstvu

V nadaljevanju preberite:

Še dobra dva tedna je mogoče oddati pripombe na predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030. Dokument, v katerem ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve določa politične in strokovne usmeritve za delovanje in razvoj sistema, morata po javni razpravi potrditi še vlada in državni zbor. Do resolucije so kritični v društvu Srebrna nit, kjer so prepričani, da je neusklajena in da ni primerna za sprejetje.