Veleposlaništva so ladje države v tujini

V nadaljevanju preberite:

Simona Leskovar je slovenska veleposlanica v Združenem kraljestvu, udeležila se je pogreba kraljice in kronanja kralja, od blizu spremljala posledice brexita in serijo vladnih kriz. Poleti zaključuje mandat, a bo v začetku julija tam še spremljala dolgo pričakovane parlamentarne volitve. Letos je v Londonu prejela stanovsko nagrado za najboljšo veleposlanico iz Evrope. Bila je tudi veleposlanica na Japonskem in v Republiki Koreji, še pred tem je kot diplomatka službovala v New Yorku in Washingtonu. Tam je doživela 11. september in aktivno prisostvovala vstopu Slovenije v Nato in EU.