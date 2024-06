Policijski helikopter je v nedeljo štirikrat vzletel na pomoč

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica sporočajo, da je dežurna ekipa za reševanje v gorah s policijskim helikopterjem včeraj, v nedeljo, opravila štiri zahtevna reševanja in v zdravstvene ustanove prepeljala več poškodovancev. Obravnavali so pohodnike, udeleženko soteskanja in jadralnega padalca.

Reševanje FOTO: Letalska policijska enota GPU

Kot smo včeraj na kratko že poročali, je reševalna ekipa s policijsko helikoptersko posadko posredovala že takoj zjutraj na Kriških podih. S transportom gorskih reševalcev dveh tujcev – oba sta državljana Češke, stara 32 let – v Trento se je zaključilo dvodnevno reševanje, ki je potekalo v okolici Razorja. Eden od tujcev se je zaradi neustrezne opreme že v petek poškodoval na Sedlu Planja, nato pa sta oba odlašala s klicem na pomoč vse do sobote popoldne, ko sta obtičala nad snežišči. Pohodnik si je pri zdrsu na skalnati poti poškodoval nogo. Policijski helikopter je zaradi slabega vremena v soboto kljub več poskusom lahko pomagal samo s transportom reševalcev pod kraj nesreče, ti pa so nato izvedli zahtevno klasično reševanje in tujca do nedelje zjutraj varno prenesli do spodnjega Kriškega jezera, kjer ju je prevzel helikopter.

Na območju Gorenje Trebuše je nato ekipa s policijskim helikopterjem rešila 70-letnega moškega, državljana Slovenije, ki je padel v Paternolijevi grapi proti Poldanovcu. Med hojo se mu je pod nogami odlomila skala. Posadka helikopterja je zaradi velike zahtevnosti terena in globine grape pri dvigu ponesrečenca v helikopterski vreči morala uporabiti vseh 88 metrov jeklenice, težave pa je povzročal tudi veter, ki je na višini lebdenja helikopterja pihal s hitrostjo okoli 40 kilometrov na uro.

Helikopter na poti na pomoč FOTO: Letalska policijska enota GPU

V tretjem reševanju je ekipa po poročanju PU Nova Gorica posredovala v nesreči pri soteskanju v kanjonu Sušec pri naselju Srpenica na Bovškem. Okoliščine kažejo, da je 43-letna udeleženka soteskanja, državljanka Madžarske, pod nadzorom vodnika neprevidno skočila v vodo in si poškodovala nogo. Tudi v tem primeru so zaradi zahtevnosti terena in globoke grape za reševanje uporabili skoraj celotno jeklenico. Tujka je bila ustrezno opremljena, vodnik pa je imel zahtevana dovoljenja.

FOTO: Letalska policijska enota GPU

Ravno ob pristanku na Brniku ob 20.40 se je posadka policijskega helikopterja z ekipo odzvala še na četrto reševanje in obravnavala tudi nesrečo jadralnega padalca na Planjavi pri Kamniškem vrhu. Okoliščine pri jadralnem padalcu kažejo na težave s padalom in padec z višine na strmo travnato pobočje.

FOTO: Letalska policijska enota GPU

Vse ponesrečence so ustrezno oskrbeli in prepeljali v zdravstvene ustanove. Tuje krivde niso ugotovili v nobenem primeru. Nihče od poškodovanih po podatkih policije ni življenjsko ogrožen, policija pa opozarja na veliko previdnost, pazljivost, opremljenost, zbranost in odgovornost, kajti »gore so daleč, tudi če se rešuje s helikopterjem«.