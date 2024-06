Več kot sto kilometrov do nujne pomoči

V nadaljevanju preberite:

ekateri pacienti z nujnim očesnim stanjem morajo torej potovati tudi sto in več kilometrov daleč, da bi dobili nujno pomoč, brez katere bi lahko oslepeli. Predstojnica očesne klinike ugotavlja, da so nekatere napotitve neustrezne – pridejo z nujnimi napotnicami, čeprav njihovo stanje ni nujno, pa tudi, da niso ustrezno obravnavani ne na primarni ne na sekundarni ravni. V UKC Ljubljana so tako zasuti s pacienti, katerih težave bi lahko in bi jih moral znati razrešiti vsak oftalmolog ali celo splošni zdravnik. Število urgentnih očesnih obravnav se je na ljubljanski očesni kliniki v dobrem desetletju skorajda podvojilo: z 11.088 leta 2010 na 21.852 leta 2023.